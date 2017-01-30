警告跨國公司避稅 德點名星巴克

2017-01-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕德國總理梅克爾週六批評跨國公司享有不公平的租稅優惠，並點名國際知名連鎖咖啡店星巴克是「租稅流氓」，在全球進行租稅安排，設法避稅，表示將對此採取行動。

梅克爾在她所屬的基民黨（ＣＤＵ）舉行的一次會議上，對上述避稅的跨國公司提出負面看法。梅克爾表示，「許多大型公司設法在全球都不繳稅」，這並不公平，並完全能理解對這種行為的憤怒。

梅克爾也向基民黨支持群眾表示，「在德國經營的咖啡店都必須繳納稅款，但星巴克到底在哪裡有繳稅，完全不清楚」。她指出，這種做法是不對的，我們必須對此採取行動。

星巴克在二○一五年時遭歐盟競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）裁定，在荷蘭取得非法國家補貼，荷蘭必須向星巴克追討兩千萬到三千萬歐元（約三千兩百萬美元）間的欠稅。對此，德國星巴克並未予以回應。

歐盟在二○一五年同時要求荷蘭和盧森堡，必須分別向星巴克及飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）追討應付稅款，且上述兩家公司不能再繼續享有與荷蘭、盧森堡政府協議的二．五％和一％租稅優惠。

彭博報導指出，梅克爾與德國財政部長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）正計畫，堅持在整個歐盟範圍內進行更大的稅收協調，以防止類似上述的跨國公司避稅行為；由於梅克爾正爭取她的第四個任期，她也已經明確表示，稅收問題將是她在競選期間的主要議題之一。