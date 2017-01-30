中國狂買全球酒店、房地產 去年砸330億美元
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國房地產仲介業者仲量聯行（JLL）發表全球跨境投資脈動﹙Global Capital Flow﹚報告指出，中國在全球狂買辦公大樓、酒店、住宅地等，二○一六年投資全球房地產金額達三三○億美元，年增五十三％，創歷史新高。
仲量聯行報告指出，過去三年來，中國在土地、辦公大樓和酒店的投資占對外投資總額的九成，但近來因美國販售資產組合及中國對工業園區興趣加深，二○一六年對酒店和工業投資取得最大漲幅。
去年，以中國保險公司為首，在美國進行鉅額房地產投資。安邦保險以六十五億美元買下策略飯店與休閒公司（Strategic Hotels & Resorts），為二○一六年中資投資海外房地產中金額最高；中國人壽買下喜達屋酒店與度假村國際集團（Starwood）美國酒店資產組合的部分股權及曼哈頓第六大道一二八五號商辦大樓。
美國房地產已是連續第二年獲得中資投資青睞，投資金額達一四三億美元，超越其他國家，從第二到第四名依序是香港、馬來西亞及澳洲；英國排名則下降到第五，但中資投資金額則從前一年的十八億英鎊，成長到二十二億英鎊。
去年中國民生投資集團透過旗下的上置集團，以三二五○萬英鎊收購英國倫敦金融城的Cazenove總部大樓；萬科集團則以一．一五億英鎊收購了英國倫敦市中心梅菲爾區Ryder Court辦公大樓。
仲量聯行全球資本市場研究部董事葛林摩根（David Green-Morgan）表示，「接下來中資仍會是全球海外房地產最大的投資動能，但有鑑於近來中國政府對資本外流的管制，二○一七年要取得類似的成長恐怕有難度。」不過他也指出，許多中資集團由於已在海外有大量資本，基本上不會受到政府審查。
「胡潤百富」（Hurun Report）調查顯示，中國居民的海外投資主要以房地產為主，胡潤研究院負責人胡潤（Rupert Hoogewerf）表示，過去一年由於中國主要城市物價高漲，海外房地產因此成了好的投資標的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 仰光機場槍擊案 全民盟法律顧問身亡
- 內閣將改組 勞動部、國發會換人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Jenn Lann Temple draws aspirants for KMT chief
- 針灸外交 聖文森總理夫人足感心
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Sunset and photograpers create Kaohsiung gridlock
- 柯姚在一旁 挺誰選北市 蔡：呵呵
- 要命小方愛子遭擄 勒贖500萬 警救出
- 小薰吉祥8道菜
- 珍惜相聚時光 炎亞綸過年團聚親友
- 台11線轎車對撞 一車衝下邊坡 3人受傷送醫
- 2016最震撼 全球十大新聞照片
- 鬼鬼占卜洩愛 周旋2男好無助
- 下載台灣燈會APP 賞燈還能抽轎車
- 接到詐騙電話 1聽2掛3查證
- 魚與長年菜 林全談年改 期待年年有餘
- 參與國際組織 Taiwan嘛也通
- 白石麻衣寫真首刷10萬本 川村真洋偷愛陪酒男
- 2017漫威英雄大回歸/索爾結盟浩克
- 自由之星》希望兒童合唱團 排灣古調 唱進歐洲幫台灣銀回大獎
- 2017漫威英雄大回歸/星際異攻隊2 解星爵身世謎
- 掃到川普禁令 伊朗導演去不了奧斯卡
- 詐團返鄉過年 台灣治安毒瘤
- 拚台灣30年首冠 小潘今美巡賽爭霸
- 《雞年走春》屏東四林平地森林 遠離塵囂
- 《焦點評論》奮鬥30年的資產？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rail operator warns striking workers
- 國道北上高乘載 今明三人再上路
- 林宥嘉過年沒願望 楊乃文破梗
- 《東京觀察》邀熱比婭訪台 過程應更細膩
- 玖壹壹尬畫功 跑車國罵都來了
- 獅主場整修 熱身賽移師台體大
- 李鑼手關節萎縮 筷子Hold不住
- 柯神9發三分彈 勇士搶先40勝
- 吳克群地畫孤獨 提醒關心身邊人
- 《太陽的後裔模擬考》近身國民情人宋仲基
- 愛哭包朴寶劍 自招最近一次掉淚為了「他」
- 2017漫威英雄大回歸/蜘蛛人聯手鋼鐵人
- 新年討雞利 立委春聯露一手
- 參拜鎮瀾宮兩樣情 詹啟賢獨行 郝龍斌大陣仗
- 中居正廣肝炎痊癒 向粉絲報平安
標題：中國狂買全球酒店、房地產 去年砸330億美元
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email