中國狂買全球酒店、房地產 去年砸330億美元

2017-01-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國房地產仲介業者仲量聯行（JLL）發表全球跨境投資脈動﹙Global Capital Flow﹚報告指出，中國在全球狂買辦公大樓、酒店、住宅地等，二○一六年投資全球房地產金額達三三○億美元，年增五十三％，創歷史新高。

仲量聯行報告指出，過去三年來，中國在土地、辦公大樓和酒店的投資占對外投資總額的九成，但近來因美國販售資產組合及中國對工業園區興趣加深，二○一六年對酒店和工業投資取得最大漲幅。

去年，以中國保險公司為首，在美國進行鉅額房地產投資。安邦保險以六十五億美元買下策略飯店與休閒公司（Strategic Hotels & Resorts），為二○一六年中資投資海外房地產中金額最高；中國人壽買下喜達屋酒店與度假村國際集團（Starwood）美國酒店資產組合的部分股權及曼哈頓第六大道一二八五號商辦大樓。

美國房地產已是連續第二年獲得中資投資青睞，投資金額達一四三億美元，超越其他國家，從第二到第四名依序是香港、馬來西亞及澳洲；英國排名則下降到第五，但中資投資金額則從前一年的十八億英鎊，成長到二十二億英鎊。

去年中國民生投資集團透過旗下的上置集團，以三二五○萬英鎊收購英國倫敦金融城的Cazenove總部大樓；萬科集團則以一．一五億英鎊收購了英國倫敦市中心梅菲爾區Ryder Court辦公大樓。

仲量聯行全球資本市場研究部董事葛林摩根（David Green-Morgan）表示，「接下來中資仍會是全球海外房地產最大的投資動能，但有鑑於近來中國政府對資本外流的管制，二○一七年要取得類似的成長恐怕有難度。」不過他也指出，許多中資集團由於已在海外有大量資本，基本上不會受到政府審查。

「胡潤百富」（Hurun Report）調查顯示，中國居民的海外投資主要以房地產為主，胡潤研究院負責人胡潤（Rupert Hoogewerf）表示，過去一年由於中國主要城市物價高漲，海外房地產因此成了好的投資標的。