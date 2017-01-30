美與10逆差國 恐重談雙邊貿易協定
2017-01-30
〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國總統川普簽署退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）命令，未來可能需與美國有貿易逆差國家如中國、日本、墨西哥、德國、越南、南韓、加拿大、台灣、俄羅斯、英國等十國，重新談判雙邊貿易協定。
報導指出，川普希望一次與一個國家進行雙邊貿易談判，而非前任總統歐巴馬採取的多邊貿易協定；根據二○一五年數據，與美國有貿易逆差的國家，按貿易逆差多寡依序為中國、日本、墨西哥、德國、越南、南韓、加拿大、台灣、俄羅斯及英國。
該報分析，在與台灣洽談方面，川普欽定的商務部長羅斯（Wilbur Ross）在參議院任命聽證會上被問到相關問題時，並未排除與台灣協商的可能性，但台灣官員將可能持謹慎態度，因為台灣與美國啟動談判將引發北京震怒。
在英國方面，川普與英國首相梅伊皆表示，將攜手強化美英貿易關係，但在英國完成脫歐程序之前，雙方無法談定明確協議；另外，雖然川普誓言要重談北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），但由於與墨西哥之間的摩擦不斷，雙方要談成協議也十分艱鉅；同時，川普也表示要對中國施予單邊課稅及加強貿易條件。
先前希望促成ＴＰＰ的日本首相安倍晉三，也表明不排除與美洽談雙邊協定，雙方將訂於二月十日於華盛頓會面。
在南韓方面，雖然政界依舊混亂，川普表示將嘗試與南韓談判，以改善雙方汽車出口不平衡的情況。
該報分析，川普曾警告要對在墨西哥生產、再銷往美國的德國汽車課徵高關稅，但德國不能不顧歐盟態度自行與美談判；俄羅斯方面，川普並未排除解除對俄制裁，但可能要求該國開放市場做為條件交換；而川普可能利用與越南雙邊談判，對中國施壓。
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