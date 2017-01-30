年喝近38億公升 越啤酒市場冠東協

2017-01-30

〔記者王孟倫／台北報導〕東協有十個國家，為何選擇越南設立子公司？台灣菸酒公司表示，越南的啤酒市場規模居東協各國之冠，一年喝掉三十七．九七億公升，且屬於成長型市場，每年消費量增加約六至十％，具有高度發展潛力。

過去長期以來，台酒在東南亞市場之經營布局是透過經銷商或代理商，在新加坡、越南、菲律賓與泰國等進行銷售酒類產品。台酒公司主管直言，東協過去因為有諸多不利進口因素，包括：政治動盪、法令變更、經濟成長衰退及貨幣貶值等，導致台酒在當地業績銷售成長受限；不過，東協有豐富的內需市場，加上經濟成長動能仍為全球各區域高，因此，成為二○一七年重點布局的外銷市場。

首先，以啤酒銷售量來看，東協十國的整體消費量高達九十億公升，而台酒公司出口到東協的數量僅四十八萬公升，連千分之一都不到，這代表台酒在當地仍有很大發揮空間與機會，也是鎖定東南亞市場為出口拓銷重點之原因。

為何選擇越南，而不是泰國、新加坡或柬埔寨等國？台酒董事長吳容輝說明，從市場規模比較，越南不僅是東協啤酒市場的第一大國，在亞洲市場更排名第三，因為越南人喜歡喝啤酒，餐桌上一定擺著啤酒，所以選擇這個最大市場前進東南亞。

根據統計，二○ 一五年越南啤酒消費量為三十七．九七億公升，佔整體東協市場比重高達四十二％，遙遙領先其他東協國家；而且這數字還會持續擴大，畢竟越南屬於成長型經濟體，ＧＤＰ增加帶動每年啤酒消費量，每年約成長六至十％。

此外，選擇越南，還有考慮到生產成本，越南代工生產啤酒的成本低廉，其他東協國家像新加坡，它是品牌匯集中心，但它的優勢並不在生產製造。

吳容輝表示，未來成立越南子公司後，將從過去經銷商代理，改採「直接銷售」及「當地代工授權製造」模式，以有效降低營運及生產成本；他透露，未來若銷售成績達到一定消費規模，將考慮在當地設廠生產。

至於產品銷售計畫？吳容輝指出，除了台酒旗下的「金牌台啤」、「台啤」外，曾經在國內掀起一股旋風的「水果啤酒」，因為產品特殊且具有話題性，將是台酒未來在越南及東協主打的啤酒商品。