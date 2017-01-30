前進越南 台酒將跨海設子公司
〔記者王孟倫／台北報導〕百年老店國營台灣菸酒要設立第一家海外子公司，地點在越南！台酒董事長吳容輝透露，越南是亞洲第三大啤酒銷售市場，加上東協各國有免關稅優惠，將在越南胡志明市設立子公司，作為布局新南向市場之據點基地。
原擔任嘉義縣副縣長的吳容輝，去年七月接下台酒公司董座，上任後，積極構思如何擴大海外市場。吳容輝接受本報專訪表示，台灣因為各國酒類產品不斷湧入，導致國內市場已經過度飽和，未來拓展空間有限，所以必須走向國際市場，將經營觸角伸到海外，這是刻不容緩。
針對擴大海外市場計畫，台酒公司鎖定東協國家為重點目標，並規劃在越南胡志明市籌設子公司，建立東南亞的灘頭堡。這也是成立近一百一十七年的台酒公司，首度跨海成立子公司！
其實，在二○一一年馬政府執政期間，台酒就曾規劃設海外子公司，地點是中國的廈門；當時預計要在二○一二年底營運開張，但這個西進中國計畫，後來在立法院遭到綠營立委反對，無法成案。
兩岸關係緊張 新南向成優先選擇
為何不考慮重啟籌設中國子公司，而改選擇越南？對此，吳容輝表示，一方面是要配合政府「新南向」政策，另一方面，要跨海設子公司、還須經過立法院這關，過去曾因為立委不支持而宣告失敗過，這點不能不考慮進去。「最重要的原因是，中國已經變成不穩定市場！」吳容輝直言，目前雙方政治情勢變成這樣，誰還敢去投資，他強調：「中國現在已經不是我們主要考慮的市場了，新南向才是優先選擇。」
吳容輝說，目前已委託專業顧問公司，針對越南啤酒市場進行整體性分析與評估，作為新南向市場之產品策略與市場進入模式之參考。
在時程方面，今年上半年將在越南先設立「籌備處」，以進行當地市場資訊及法令蒐集，並進行通路訪查；接著，今年底成立「子公司」，利用東協之間銷售零關稅之優勢，將台灣啤酒從越南直接轉運到東協各國銷售，無須從台灣這邊出貨。
吳容輝強調，「新南向」是政府目前推展政策方向，加上東南亞有不少台商，未來市場潛力無限，將是我們未來努力拓銷的重點區域。
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