中客來台銳減 去年置產竟拉尾盤
記者徐義平／專題報導
中客來台觀光持續衰退，反觀中資來台購屋卻在去年第四季上演拉尾盤行情，單一季購屋件數達二十五件，為全年單季新高，更是自二○○二年開放以來，單一季度購屋件數第三高的紀錄，僅次於二○一五年第三、四季中資建案「萬通台北二○一一」交屋潮的時間點。
歷年購屋總額 可買17戶帝寶
根據內政部地政司發布最新資訊，去年第四季中資合計購屋金額逾四．一一億元，平均單件購屋總價約一六四六萬元，該季中資購屋區域分別為高雄市七件，新北市、台中市各五件，台北市、台南市各三件，彰化縣、花蓮縣各一件。
自二○○二年開放後，至今超過十四年，中資來台購屋件數累積已達三四二件，合計總購屋金額達五十五．八五億元，相當於十七戶「帝寶」的價值。
至於中資偏愛的購屋區域，主要集中在六都，其中又以高雄市最受到青睞，截至目前為止，累積件數已達九十九件，預期今年第一季便可成為全台唯一中資購屋破百件的區域；第二名是新北市，計有八十件，其餘四都依序為台中市五十二件、桃園市三十四件、台北市二十八件、台南市十件，六都合計三○三件，占整體比率約八十八．六％。
去年中資合計購屋件數為七十五件，相較前年的八十六件，減幅約十二．七九％；反觀去年全年購屋金額達十五．五一億元，相較前年全年金額十四．三五億元，購屋總金額增幅約八．○八％。
根據地政司統計，開放中資來台購置不動產已超過十四個年頭，目前中資來台累計取得土地面積約一．二五九二公頃（約三八○九．八坪）、建物累積取得為三四二件，都還不及一年的管制上限。
更遑論長期總量管制土地一三○○公頃、建物兩萬戶，土地更僅占○．○九％，連千分之一都不到，建物占長期總量管制約不到二％。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，從這些數字來看，中資來台購買房地產也僅於話題而已，甚至根本沒有熱過。
五四三條款設限 中資多繞道
東森房屋研究中心副理于靜芳表示，由於中資購屋受限「五四三條款」，導致近年中資來台購屋在官方呈現數字並不高，但以中資背景卻透過轉道第三地外資名義來台投資或買房時有所聞；不過，隨著中客明顯遽減，加上國內房市景氣不佳，也連帶影響中資購屋意願降低。
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標題：中客來台銳減 去年置產竟拉尾盤
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