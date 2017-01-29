青埔建案套牢港客 2年跌逾3成
每坪成交曾超過40萬 如今3字頭守不住
記者徐義平／專題報導
國內房市不好，連香港投資客也受害。二○一四年第四季，亞太國際地產曾代理台灣九個建案到海外銷售，執行董事秦啟松證實，當時最受到香港投資客捧場的是青埔建案，每坪成交超過四十萬元，如今卻連三字頭都守不住，成為此波台灣房市跌價的海外受災戶，跌價幅度逾三成。
9建案跨海銷售 港客買青埔最多
二○一四年十一月，亞太國際地產代理國內建商合計九個建案到海外銷售，當時總銷金額三八○億元，光是香港投資客就買了十餘戶，主要集中在桃園青埔一帶；但隨著房市從高點往下盤整，這批港客意外成為台灣房市的受災戶。
反觀台灣以外的海外房地產投資持續熱絡，亞太國際地產去年一整年交易總額近七十三億元，但台灣投資客比率降至二到三成，中國投資客占比則超過五成；秦啟松指出，光是菲律賓建案，就有三個中國投資客砸下近五億元掃樓，中國南寧因剛性需求強烈，去年第四季成交總額高達十億元。
他分析，主要是因中國目前查稅動作積極，部分資金選擇到海外避風頭，也尋找可投資標的，預期未來中國資金到海外購買房地產的金額仍會持續攀升，亞太今年成交總金額可望破百億元。
中國反腐查稅 中資海外置產大增
至於國內哪一個縣市的民眾對於海外投資房地產較積極？根據亞太國際地產分析，仍以雙北市為主，合計占比超過四成；但近期台南民眾對於海外房地產投資興趣也提升，占整體投資人數比率近五成，其中一位在海外經營化妝品品牌的台商，戶籍在台南，兩年便累計砸了十億元在東南亞等地掃進房地產。
不過，目前海外房地產投資區域也開始南向，轉往菲律賓跟柬埔寨；秦啟松指出，二○一一年海外房地產最熱的區域是馬來西亞，二○一四至一五年轉往泰國及澳洲，二○一五到一六年則以英國為主，去年第四季突然吹向菲律賓。
他解釋，馬來西亞近幾年因馬幣貶值問題，跌幅將近三成，導致匯損問題嚴重，因此資金開始轉往其他東南亞區域。
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標題：青埔建案套牢港客 2年跌逾3成
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