吃喝玩樂 食品觀光工廠最夯
記者楊雅民／專題報導
農曆春節連假，觀光工廠結合「體驗經濟」、「寓教於樂」、「藝文展演」等元素，最適合親子來個小旅行；根據調查，食品類觀光工廠有吃又有玩，一直是最夯的觀光工廠。
網路評價前30大 聚焦宜嘉彰
「OpView社群口碑資料庫」蒐集去年各大社群網站上的評價留言，累算消費大眾討論次數，統計出全台最夯的觀光工廠。根據該資料庫統計，全台最夯的三十大觀光工廠排行榜，以宜蘭、嘉義、彰化最為密集，其次為桃園與台南；以類別分析，食品類觀光工廠仍是人氣最旺的觀光工廠。
位於宜蘭的金車噶瑪蘭威士忌觀光工廠堪稱目前全台投資規模最驚人的觀光工廠，金車已加碼投資可容納八萬個橡木桶的熟成二廠，同時自蘇格蘭引進五套全新的蒸餾器，KAVALAN威士忌年產能將大增至一千萬瓶。
噶瑪蘭威士忌觀光工廠不僅可瞭解這拿下一六五面世界級金牌的噶瑪蘭威士忌生產過程，還可在該觀光工廠內歇腳，喝杯金車伯朗咖啡，十分愜意。
巧克力到虱目魚 讓遊客垂涎
在桃園有宏亞食品投資的巧克力共和國。以七七乳加巧克力和禮坊喜餅聞名的宏亞食品，在桃園八德打造了東南亞第一座以巧克力為主題的博物館「巧克力共和國」，博物館外觀設計猶如一顆被剝開、融出巧克力漿的頂級手工巧克力。
以生產水晶肥皂聞名的南僑集團，在桃園龜山工業區桃園廠打造占地近四千坪的觀光工廠，除了可參觀南僑油脂生產過程，廠內並集合了南僑旗下點水樓、寶萊納、本場流專業麵店等知名餐廳，各種美食應有盡有。
中台灣有彰化的白蘭氏健康博物館、南投大黑松小倆口投資的元首館；台南則有黑橋牌香腸博物館及虱目魚博物館，都是中南部人氣很夯的食品類觀光工廠。
美妝工廠開門 吸引愛美女性
除了家庭族群最喜好的食品類觀光工廠外，主打女性族群的美妝工廠也十分吸睛；像是台南有台鉅美妝觀光工廠，以女性保養品和美妝品為主題；雲林有雅聞峇里海岸觀光工廠，以南洋沙灘度假風的休閒行程為訴求，吸引不少回南部過年的遊客。
此外，還有各式新奇有趣的特色觀光工廠，包括讓小男孩為之瘋狂、位於桃園的祥儀機器人夢工廠；老牌鉛筆品牌玉兔位於宜蘭的玉兔鉛筆學校；彰化的台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠；南投的廣興紙寮；雲林的興隆毛巾觀光工廠、台中的氣球博物館；嘉義的白人牙膏博物館，琳瑯滿目。
今年沒出國的民眾，不妨搜尋一下最感興趣的主題，從南到北，規劃一趟知性的觀光工廠主題之旅吧。
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標題：吃喝玩樂 食品觀光工廠最夯
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