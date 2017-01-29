雞年走春 觀光工廠血拼更優惠

2017-01-29

記者黃佩君／專題報導

近幾年來，寓教於樂的觀光工廠已成為國內民眾全家出遊首選之一，全台一三三家觀光工廠中有不少是春節無休照常營業，或僅休息除夕一天，讓民眾休假也有去處可趴趴走，還祭出春節優惠，讓民眾年貨買不夠的，能繼續在觀光工廠以優惠價血拼。

去年2210萬人次 營收創46億元

全台約一三三家觀光工廠；根據經濟部中部辦公室統計，去年度遊客人次達二二一○萬人次，廠商總營收四十六億元，均雙破新高，顯示觀光工廠已成台灣民眾休假遊憩的主要選擇，去年人氣工廠到訪均破百萬人次。

工業局表示，春節有多家觀光工廠正常營業，民眾可選擇前往走春，包括去年遊客人氣最高的彰化台灣玻璃館，不但除夕到初五營業，還提供每個百元的新春福袋讓民眾試手氣；此外，人氣前十名上榜的埔里酒廠，春節僅休除夕，也提供酒類購買三千元享九五折優惠，春節更有單項酒品特別優惠。

春節無休的還有宜蘭博士鴨觀光工廠，並提供鴨肉禮盒優惠，以及科技鴨蛋面膜買一送一；金車噶瑪蘭威士忌酒廠提供威士忌禮盒享單瓶價，再送迷你酒；宜蘭餅發明館祭出年節商品買十送一。

年節折扣優惠多 還有達人秀

新北市手信坊創意和菓子文化館，自初一到初四提供氣球達人表演，再免費發送桐花綠豆糕及新春福袋；雲林土庫源順芝麻觀光油廠，產品也全面九折。

部分觀光工廠僅休除夕，也是民眾好選擇。新北市大黑松小倆口牛軋糖創意博物館，牛軋糖買三包贈送鳳梨酥；鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館春節滿六五○元即抽紅包；桃園祥儀機器人夢工廠未來館推出財神爺發條腳機器人ＤＩＹ體驗；桃園白木屋品牌探索館也全面九折。

中部地區則有台中后里張連昌薩克斯風博物館，春節入園即送精美禮物；潭子寶熊漁樂館贈送文創春聯；彰化中興穀堡稻米博物館一五○元商品買五送一；鹿港緞帶王觀光工廠生肖屬雞者可現場換好禮；南投埔里造紙龍手創館春節可抽紅包，廣興紙寮也有營業；雲林大同醬油黑金釀造館則推出八八八元福袋。

南部有台南奇美食品幸福工廠限量販售五百元超值福袋，可隨機獲得奇美五十吋液晶電視、空氣清淨機等家電；台南台鉅美妝觀光工廠指定商品買一送一；屏東鮮饌道海洋食品文化館免費入場，全館買五送一。