台股5高8低 待內資回頭

2017-01-28

記者陳永吉／專題報導

去年台灣資本市場可說是「滿江紅」，除了台股加權股價指數上漲十一％、較前一年的下跌十％佳，還有台股市值年底創下歷年新高外，細看資本市場內涵，卻宛如一攤死水，人氣嚴重退潮，只留外資唱獨腳戲，最慘的是第四台投顧，不到高峰的四成，第四台老師陣亡一大票；新的一年，資本市場最大的挑戰將是吸引內資重回市場，活絡台股。

外資唱獨腳戲 投顧老師躺一半

去年底台股市值衝上二十七．二五兆元，是歷年來年底市值最高的一年，比前一年增加二．七五兆元，檯面上是成績亮眼的一年，但是這增加市值中，光是一家台積電就貢獻一兆元以上，大立光貢獻二千餘億元，還有鴻海、台塑石化貢獻都在二千億元左右，基本上都是權值股；而這些權值股，光是台積電外資持股就將近八成、大立光持有五十三％；換句話說，去年台股漲的，多數都是外資賺走了。

除了指數、市值衝新高外，上市公司家數也來到八百九十二家，同樣創下歷史新高，而隨著上市公司獲利持續增加，去年底所有上市公司平均的每股淨值也達二十四．○六元，寫下新高。

說完可喜之事，還是要來看看幾個讓人憂心的數字。首先來看跟成交量有關的數字，去年集中市場總成交金額為十八．九一兆元，日均量僅有七百七十五億元，均創下十餘年來新低，台股總成交金額最高發生在二○○七年的三十三．五二兆元，而去年僅有當年的五十六％，減少的幅度相當驚人。

內資、散戶退場 成交值屢創低

量能退潮也反映在投資進出上。去年台股有交易的人數僅有二百七十六．一萬人，同樣是十一年來新低，在散戶退場下，去年的融資總交易金額，竟然僅有三．六七兆元，跟一九九七年最高峰的二十八．五兆元，只有不到十三％，創下二十餘年來新低紀錄。

在內資、散戶同步退場下，去年台股自然人交易比重，低到只有五十二％，同樣的成交值周轉率（指成交值除以台股市值）去年也僅有六十四．五％，雙雙寫下歷史新低。

資金退場的最大受害者，首當其衝的就是券商跟投顧公司，台灣投顧公司最高峰出現在二○○○年的二百三十八家，當時有線電視充斥第四台老師，如今投顧公司到去年僅剩八十八家，減少超過六成，第四台老師轉行的轉行，轉戰中國的也大有人在。

另證券商分公司據點，也在二○○一年來到歷史高峰的一千零九十四個，去年剩下九百一十個，去年一年減少了五十五個，是十餘年來最多的一年。在台股流動性降低、資金退潮下，除了券商受影響外，上市公司去年減資家數也達二百八十家，也創下新高；新上市櫃公司（IPO），去年在市場募資金額僅有二百二十二億元，也創近年來新低。