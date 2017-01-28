喜迎金雞 各行各業搏轉機

2017-01-28

記者羅倩宜／專題報導

文化茶園吸歐美客

游正福／宜蘭正福茶園茶農

我原本是電子工程師，雷曼危機後，回鄉和爸爸一起種茶，迄今已七年。大環境走下坡，市場都拿低價的進口農產品來賣，但我堅持在地化、高品質，這兩年慢慢做出差異化，把家裡的茶園做出特色。例如我們用高品質的茶葉和梔子花一起烘焙，現在在法國、日本、加拿大，都有客人，價格也賣得更好。

新的一年，雖然景氣的變數很多，但我覺得很有希望。例如中客不來，我並不擔心，反而看成是轉機，讓我有機會做出茶園的深度文化，吸引歐美客人，衝出另一個市場；現在大家去日本，就會想要去合掌村，我的目標也是一樣，創造台灣的特色，讓國際旅客來到宜蘭，就想到茶園來。

服設需求工藝職人

蔡宜芬／if&n設計總監

我念的是服裝設計，三年前成立自己的獨立品牌，新的一年即將搬到更寬敞的工作室；歐美日的平價快時尚近年很夯，不過，像我這樣的本土設計師也不少，擁有獨立品牌、單價稍高、數量不多，穩穩地做，已形成了小眾利基市場。

我比較擔憂的是，本土品牌想壯大，資源卻不多；國內的打版打樣師、裁縫師原本就少，五年、十年後 ，他們退休，沒有年輕人接棒，想要堅持本土製造就很難。歐美的工作坊裡，打版師的地位很崇高，國內卻把師傅當成工人；我希望改變這樣的風氣，也盼望台灣培養更多服裝業的職人，才能幫助本土品牌壯大成自己的產業。

協助新創接軌國際

陳儀雪／中經合創投合夥人

雖然全球景氣不明，不過，近兩年我們還是發掘了很多台灣的新創團隊，協助他們在創意化為實用的路上走得更順利，例如國內開發的虛擬實境軟體，在歐洲大受歡迎，獲得法國家具商採用；另外，還有人工智慧、農業科技、精準醫療等。

我們的團隊在矽谷、台灣和許多國際城市都有觸角，可以很清楚地看到台灣走向全球的實力；雖然大環境風雨如晦，我們會繼續協助更多國內的新創團隊與世界接軌。

勞資關係將更和諧

陳永昌／北市商業會副秘書長

過去一年有很多意料之外的黑天鵝，國際上是英國脫歐、川普當選；國內則有小英政府新手上路、勞資爭議、兩岸關係陷入低潮等。全台灣的客運、旅館、餐飲，不免都受到影響；所幸台北市零售服務業受創相對較小。

展望新的一年，期待勞資關係告別過去的紛擾，更加和諧，老闆和員工一起打拚賺大錢。也希望隨著世大運在台北舉辦，有更多國家的觀光客來台北遊玩、在台北消費。

產業團結拚世界盃

蔡惠卿／上銀總經理

我們國家現在最需要做的事，就是每個人願意為別人付出，用熱忱取代負面思維。從個人、企業、產業到國家，大家都從「心」出發，新的一年台灣就會更好。

以上銀來說，做的是精密機械的關鍵零組件，技術已經超德趕日；不過，我們深感台灣的機械業必須打群架，上中下游的品質和技術一致，才能共同去拚世界盃。這也是為什麼我們辦碩士論文獎，希望不論零組件或整機廠，都能各自找出核心競爭力，台灣最自豪的機械業，才能夠上中下游齊步走，一起升級。

堅持好味道就對了

謝政道、鍾宜琪／牛鼎牛肉鍋老闆

不知道是不是大環境不好，加上一例一休讓成本變高，大家都說猴年景氣差很多；除夕前一週，我們去菜市場補貨，賣魚賣菜賣水果的，都說不如往年熱鬧。

不過，我們自己的火鍋店還好，加班費變多並不影響，因夫妻兩人自己拚，沒有多請人；和太太從台南來台北，頭幾年淡得想收起來，還是堅持只賣本土溫體牛。客人口耳相傳下，去年生意好轉了，甚至有客人從香港打來訂位。我今年更有信心繼續努力，也體會到「堅持就對了」！

怪政府不如靠自己

施正文／藝隆室內設計負責人

我做室內設計快三十年，配合的水電、木工、油漆師傅，也有二十年交情；以前經濟好、房市熱，我畫好設計圖，準備動工的三週、甚至一個月前，就要先拜託師傅把時間留下來，不能接別的案子。但過去兩、三年，發現師傅們的案子好像變少了，隨時問他們都有空，很多年輕人現在要裝修，也是精打細算，自己粉刷、買組合家具，這肯定影響木工、油漆的生意；現在只剩下泥水師傅比較搶手。

猴年我感覺已經有好的開始，因為不少客戶已約好春節後要裝修；大環境有高有低，不用一天到晚怪政府，大家各自努力，低潮總會過去。