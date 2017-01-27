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加國不當課稅 WTO判我勝訴定讞
2017-01-27
〔記者李欣芳／台北報導〕加拿大對台灣焊接碳鋼管不當課徵反傾銷稅，我政府為捍衛業者權益，出面向世界貿易組織（WTO）提出告訴，行政院經貿談判辦公室昨表示，歷經一年十個月，審議小組裁決我國勝訴後，加拿大決定不上訴，經前天獲WTO爭端解決機構採認，全案終告定讞。
焊接碳鋼管 被課反傾銷稅
行政院強調，這項重要裁決有賴我政府相關部會與中華民國全國工業總會、台灣鋼鐵工業同業公會、相關業者及國內外律師事務所通力合作，透過WTO爭端解決機制正式對加拿大提出控訴，同心協力排除我鋼鐵業者在加拿大市場所遭遇不公平的措施，爭取我國業者合法權益與商機，更為我在WTO爭端解決爭訴案例建立新典範。
政院經貿談判辦公室指出，依據這項裁決，加國必須對其法規及做法履行多項修正義務，首先，加國在調查過程中，如發現我業者出口價格僅有不到二％的合理價格差異（微量傾銷）情形時，應立即終止調查，並不得再對我該等廠商課以反傾銷稅；其次，加國政府也必須相應修正其「特別進口措施法」及「特別進口措施條例」，避免再發生重複的錯誤。
政院表示，第三，加國在調查過程中，針對我不合作廠商，不得直接採用其他被調查國家合作廠商的最高稅率（五十四．二％），課徵反傾銷稅；第四，加國不得對我合作廠商於調查期間後生產的新規格或新樣式產品，逕行課徵上述不合作廠商的反傾銷稅。
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