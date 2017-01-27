| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 財經

停電釀損失 群創怒求償

2017-01-27

〔記者陳梅英、林筑涵／台北報導〕台電日前無預警全面調降南科園區電壓，造成群創六、七廠停電達三小時，群創原預期一天時間就可完全復工，現得延長到二十七日中午，等於是兩天半，損失超過預期。群創董事長王志超昨表示，為了股東及客戶權益，將向台電申請財產損失求償，希望藉此可呼籲政府及台電對所有企業、在地經營給予更高度重視。

台電昨說明，根據一般科技廠商對壓降忍受度較高來看，這次電壓調降等級不容易對機台造成影響。但台電強調，確實是台電設備故障所致，已責成零件廠商東台公司提出檢討報告，昨也與群創代表進行溝通。不過稍晚接獲群創聲明，台電供電副處長陳永源表示，會再進一步釐清雙方對於「壓降」的定義並解決問題；另群創提出求償部分，台電發言人林德福指出，台電有營業規則，會依規定處理，雙方會再持續溝通。

南科廠區經常性跳電，王志超先前出席經濟部領取「產業創新獎─卓越獎」時曾直言，在台灣投資設廠面臨缺水、缺電、缺人等五缺，讓業者情何以堪；更直接點名台電，痛批群創南科廠一個月跳電多次，台電每個月都在壓降，溝通也無效。

這次南科無預警跳電長達三個小時，遠較過去僅約十分鐘來得嚴重。群創原對停電損失預估還算樂觀，推估應可在二十六日下午就復工，但現在發現比預期嚴重，將原已休年假的工程師、線上工作人員召回，預計產線完全恢復運作要到二十七日中午，損失已不是原先估計的百萬元；這兩座廠主力生產尺寸又是目前需求最緊張的TV，也將牽動接下來電視面板供需。

廣告
  • 捍衛股東及客戶權益，群創董事長王志超（中）決定向台電求償。（記者陳梅英攝）

    捍衛股東及客戶權益，群創董事長王志超（中）決定向台電求償。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停電 台電 壓降 群創
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：停電釀損失 群創怒求償


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.