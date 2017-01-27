停電釀損失 群創怒求償

2017-01-27

〔記者陳梅英、林筑涵／台北報導〕台電日前無預警全面調降南科園區電壓，造成群創六、七廠停電達三小時，群創原預期一天時間就可完全復工，現得延長到二十七日中午，等於是兩天半，損失超過預期。群創董事長王志超昨表示，為了股東及客戶權益，將向台電申請財產損失求償，希望藉此可呼籲政府及台電對所有企業、在地經營給予更高度重視。

台電昨說明，根據一般科技廠商對壓降忍受度較高來看，這次電壓調降等級不容易對機台造成影響。但台電強調，確實是台電設備故障所致，已責成零件廠商東台公司提出檢討報告，昨也與群創代表進行溝通。不過稍晚接獲群創聲明，台電供電副處長陳永源表示，會再進一步釐清雙方對於「壓降」的定義並解決問題；另群創提出求償部分，台電發言人林德福指出，台電有營業規則，會依規定處理，雙方會再持續溝通。

南科廠區經常性跳電，王志超先前出席經濟部領取「產業創新獎─卓越獎」時曾直言，在台灣投資設廠面臨缺水、缺電、缺人等五缺，讓業者情何以堪；更直接點名台電，痛批群創南科廠一個月跳電多次，台電每個月都在壓降，溝通也無效。

這次南科無預警跳電長達三個小時，遠較過去僅約十分鐘來得嚴重。群創原對停電損失預估還算樂觀，推估應可在二十六日下午就復工，但現在發現比預期嚴重，將原已休年假的工程師、線上工作人員召回，預計產線完全恢復運作要到二十七日中午，損失已不是原先估計的百萬元；這兩座廠主力生產尺寸又是目前需求最緊張的TV，也將牽動接下來電視面板供需。