福祿猴台幣強升 奔6年最高

2017-01-27

〔記者盧冠誠／台北報導〕猴賽雷（好犀利）！新台幣匯率猴年展現勁揚格局，昨以三十一．三六元兌一美元作收，全年強升二．一六元，終結先前羊、馬、蛇連續三年的貶值走勢，且以六．八九％年升幅創近六年農曆封關新高。

應不會被列匯率操縱國

「山姆大叔（美國）別再說台灣操縱匯率了！」匯銀主管說，新台幣猴年走勢只能用勢如破竹形容，稱霸主要亞洲貨幣，如果老大（中央銀行）想進場，表現有可能如此強勁嗎？

展望雞年，匯銀主管指出，國際匯市關鍵仍在美國，包括聯準會（Fed）升息步調、新任總統的「川普新政」，以及該國財政部四月即將發布半年一次的「國際經濟及匯率政策報告」。

匯銀主管表示，外界關注川普是否會兌現競選承諾，把中國列為「匯率操縱國」；台灣方面，由於央行過去一年幾乎完全尊重市場機制，預期台灣應不會被列入。

猴年匯市昨封關，新台幣終場由升轉貶二．八分，以三十一．三六元兌一美元作收，結束連續四個交易日升值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為十一．五四億美元。

「熱錢重返、欲弱不易！」外匯交易員說，本週台股封關前的最後兩個交易日，外資單日皆買超逾百億元，資金匯入趨勢不變下，儘管Fed升息將造成非美貨幣貶值壓力，但與主要亞幣相比，雞年新台幣可望相對抗跌，展現「鶴立雞群」的氣勢。

另受到農曆春節龐大資金需求帶動，央行統計，昨日新台幣通貨發行餘額（流通在民間的現金）達二．三四兆元，創下歷史新高，較去年高點增加一一○七億元，成長率為四．九六％。

央行發行局長施遵驊表示，雖然今年春節假期才六天，但受到主計總處上修台灣去年第四季經濟成長率，以及氣象預報可望有連續三天好天氣等因素影響，民眾所得提高、出遊購物增加，猴年新台幣最高發行額年增金額比羊年的一○七一億元還高。