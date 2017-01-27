景氣穩定回溫 連亮6個月綠燈

2017-01-27

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會發布去年十二月景氣燈號，續亮起象徵景氣穩定的綠燈，是去年七月以來連續第六顆綠燈，分數較上月增加兩分，來到二十八分，領先與同時指標為連續十個月上升。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，這顯示國內景氣持續回溫，只是要留意外在風險，如美國新政府經貿政策走向及英國脫歐後續對台影響。

國發會發布的景氣燈號由九項指標構成，十二月變燈的有兩項，包括機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈紅燈，製造業營業氣候測驗點由綠燈轉黃紅燈，其餘燈號維持不變，分數增加兩分、來到二十八分。

吳明蕙指出，機械及電機設備進口值的增幅跳動很快，十一月增幅十二．三％，十二月接近三十六％，由於機械及電機設備進口值包含兩個層面，一個是出口衍生進口零組件需求，另就是廠商增加投資所以才進口機器設備，這項數值表現好，也代表對台灣出口與投資可以正面看待。

不過九項指標中，與生產、製造、金融以及外貿相關的幾項指標不是轉綠燈就是進入黃紅燈，甚至紅燈，僅剩下非農就業人數以及批發、零售及餐飲業營業額兩項代表內需的指標還在表現相對較弱的黃藍燈，是否表示內需有隱憂？

吳明蕙說，雖然非農就業人數這項指標仍在黃藍燈，但失業率無論是季調前或是季調後數字都比前一個月好，應該可以期待景氣是在一個穩定的復甦軌道上，惟薪資增幅有限，加上上一年此時政府實施消費提振措施拉高基期，批發、零售及餐飲業營業表現的確較為不理想。

但同時指標與領先指標都已連續十個月走升，顯示景氣是穩定往上走態勢，只是領先指標累計增幅二．五％不如同時指標八．八％強勁，表示仍有外在風險要留意，包括川普就任後的經貿政策、保護主義如何處理、工作機會如何拉回美國等，這些對台灣影響後續慢慢會看到。