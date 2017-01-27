擱置TTIP 歐盟官員批川普註定失敗

2017-01-27

白宮官網刪除專題

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普不僅退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定），美國與歐盟洽談中的ＴＴＩＰ（跨大西洋貿易與投資夥伴關係協定）也遭到擱置；白宮官網上的ＴＴＩＰ專題已被刪除。歐盟主管貿易事務的專員馬姆史特倫（Cecilia Malmström）痛批，川普的政策註定會失敗。

歐盟和美國是在二○一三年啟動ＴＴＩＰ談判，卻因選舉與缺乏民意支持而進度緩慢。歐美雙方曾估計，一旦達成協議，將創造全球最大的自由貿易區，每年將分別讓歐盟及美國經濟增加一一九○億歐元、九五○億歐元產值。

馬姆史特倫日前在布魯塞爾的一場演說中表示，川普的勝選意謂著，至少在一段時間內，美歐貿易談判將被打入冷宮；但無論有沒有川普，歐盟堅持貿易全球化的決心沒有改變，目前還有很多國家想與歐盟簽署貿易協定，歐盟正在洽談的貿易協定就超過二十件。

馬姆史特倫坦言，ＴＴＩＰ已繼ＴＰＰ之後遭到擱置，並反駁川普「把工作帶回美國」的反全球化觀點，認為全球化並未造成用工人數減少，真正原因在於自動化生產，若不面對這樣的事實，貿易就成為各國政治人物便於操縱的代罪羔羊，而如果沒有自由貿易，整個世界距離崩潰就不遠了。

歐盟發出最嚴厲回應

馬姆史特倫暗批川普，「那些在二十一世紀還認為透過建立邊界和貿易壁壘，限制人們行動自由就能再次變得偉大的人，註定會失敗，建立高牆並非解決問題的方式」。這是川普上任以來，歐盟對他反自由貿易主張的最嚴厲回應。

英國保守派智庫Bow集團主席哈里斯—昆尼（Ben Harris-Quinney）日前接受網路媒體Breitbart London訪問指出，當川普表示將退出多邊貿易體系後，ＴＴＩＰ就被徹底埋葬了，二○一六年標誌著對多邊貿易體系的遠離和對雙邊貿易體系的回歸，民族國家再次成為貿易談判的中心。