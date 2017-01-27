美3大指數續創新高 歐亞跟漲
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國道瓊工業指數週三收盤漲破兩萬點，盤中最高達二萬○八二點，創史上最高，週四歐股、亞股也略有漲幅；週四美股開盤，三大指數微幅開高，道指、那指、史坦普五百指數漲幅分別達○．一六％、○．二二％、○．○八％。
道瓊工業指數週三開盤速升破兩萬點，盤中始終保持漲勢，至收盤時收漲一五五．八○點，漲幅達○．八％；同日，那斯達克指數及史坦普五百指數分別收漲○．九九％、○．八％，同創歷史新高。
道瓊工業指數在站上一萬九千點後，僅經過四十二個交易日就站上兩萬點，千點漲速為道指史上第二快。一九九九年網路科技類股大漲時，僅花費二十四天，就讓道指從一萬點攀升至一萬一千點。
川普日前恢復「基石ＸＬ」（Keystone XL）和「達科他油管」計畫，提高基建支出，使得製造業股票上漲。同時，近期公布的經濟數據呈現一片樂觀，美國公司獲利也獲得改善，研調機構FactSet預計，史坦普五百指數成分股公司的利潤，將獲得連續第二季的增長。
週三波音、ＩＢＭ股價領漲道指，兩家公司第四季財報狀況優於預期，波音股價上漲四．二四％，收在一六七．三六美元；ＩＢＭ股價上漲一．三六％，收在一七八．二九美元。另外，銀行股也發揮很大作用，ＫＢＷ那斯達克金融科技類股指數自美國大選後累計已飆升二十四％，顯示升息和監管放鬆的前景，可望緩解銀行自金融危機後累積的壓力。
週四在亞洲股市方面，中國以外股市皆略有收穫，日本股市上漲一．八四％，收在一九四○二．三九點；香港股市漲一．四一％、南韓股市收漲○．八一％。歐股方面，倫敦時間午盤，德國、英國及法國股市分別上漲○．四一％、○．一六％、○．○三％。
黃金價跌 石油上漲
台灣時間晚間十點半，黃金價格下跌一．○三％至每英兩一一八八．四美元。彭博資訊顯示，布蘭特原油近月期貨上漲一．二三％，報每桶五十五．七六美元；西德州中級原油近月期貨漲一％，報每桶五十三．二八美元。
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