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道瓊破2萬點 「好日子不會持續」

2017-01-27

《華爾街日報》籲謹慎

〔編譯王惠慧／綜合報導〕道瓊工業指數週三首度站上兩萬點，顯示市場看好川普行情，大筆資金正迫不及待進場；但另一方面，《華爾街日報》以道指歷史行情提醒投資人，好日子不會永遠持續，面對兩萬點大關應謹慎而非欣喜。

大筆資金迫不及待進場

資誠會計師事務所（PwC）分析師史戴勒（John Stadtler）表示，「人們看到政府正在實現先前的承諾」；外匯交易商Think Markets首席市場分析師亞斯蘭（Naeem Aslam）也指出，「沒有比道瓊突破兩萬點更大的刺激，新的資本一直在等待時機進場」。

但《華爾街日報》要投資人別高興得太早，報導引述道瓊的歷史行情指出，市場經常經歷長時間、影響範圍大的週期，連漲數年甚至幾十年，然後便陷入停滯，或連續下跌幾年。

道指在一九八二年前呈現十六年停滯，一九八二年至二○○○年間，則迎來史上規模最大美股多頭市場，二○○○年到二○○九年間，又遭逢兩次大崩盤；報導指出，歷史行情提醒投資人，好日子不會永遠持續，面對兩萬點大關應更加謹慎。

分析師：恐迎來一波回跌

分析師提醒，投資人仍應注意大量股票被拋售的潛在風險。儘管美股三大指數皆創下歷史新高，但投資人仍認為須保持謹慎，主因為美國利率仍處在較低水準，反映出全球金融市場低迷，且市場波動性已經減弱，加上目前股票估值較歷史行情高，基於上述三個跡象，美股可能迎來一波回跌。

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  • 道瓊工業指數週三首度站上兩萬點，《華爾街日報》以道指歷史行情提醒投資人，好日子不會永遠持續，面對兩萬點大關應謹慎而非欣喜。圖為紐約證交所交易員。（法新社）

    道瓊工業指數週三首度站上兩萬點，《華爾街日報》以道指歷史行情提醒投資人，好日子不會永遠持續，面對兩萬點大關應謹慎而非欣喜。圖為紐約證交所交易員。（法新社）

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相關關鍵字： 2萬點 好日子 川普 華爾街日報 道瓊工業指數
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