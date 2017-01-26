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土銀董座︰房市僵局 至少還要半年

2017-01-26

〔記者盧冠誠／台北報導〕不動產授信龍頭土地銀行董事長凌忠嫄昨表示，房市短期內不太可能上來，房價亦不容易大跌或大漲，目前買賣雙方僵持的情況，預料至少還會維持半年。

展望未來，土銀主管指出，去年底房貸餘額約七六○○億元，今年希望微增至七七○○億元，但土建融資餘額則期盼由去年底近二五○○億元，成長至三○○○億元。

凌忠嫄表示，只要沒有太多「黑天鵝」，今年景氣應該是微幅、穩定成長的狀態，且很多黑天鵝早被市場預期並反映，例如美國新任總統川普上台後的政策、英國啟動脫歐，以及歐洲多國大選等。

土銀自二○一一年至今，獲利已連續六年突破百億元大關，且逐年屢創新高，凌忠嫄透露，土銀去年財務操作表現亮眼，特別是台股部分，績效是大盤漲幅（近十一％）的兩倍多。

中央銀行昨也公布全體銀行去年十二月建築貸款（土建融資）餘額為一兆六四八三億元，年增率為二．五％，終結連續十二個月下跌走勢；主要反映適逢年底銷售旺季，建商週轉金需求增加所帶動。

至於購置住宅貸款（房貸）方面，在自住客持續進場下，全體銀行去年底餘額來到六兆三六五二億元，續創歷史新高，月增四○六億元。

央行官員表示，現階段房市仍以穩定的自住客為主，其中，八大公股行庫去年十二月承作首購族的「青年安心成家方案」餘額為五六七七億元，月增一一五億元。

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  • 土銀董事長凌忠嫄。（記者盧冠誠攝）

    土銀董事長凌忠嫄。（記者盧冠誠攝）

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