去年12月退票金額 5個月新低

2017-01-26

〔記者盧冠誠／台北報導〕隨著景氣穩健復甦，國內退票情況也逐步改善。中央銀行昨公布去年十二月存款不足退票金額，連續四個月下滑至七十七．九九億元，創五個月新低，並較前年同期減少十一．九五％。

央行官員表示，主計總處上調去年第四季經濟成長率，反映在存款不足退票方面，數據表現也越來越好。不過，受到多起惡性鉅額跳票影響，去年存款不足退票金額達一○七○億元，再度突破千億大關，並創下二○○九年全球金融海嘯以來、八年新高。

去年接連爆發多起鉅額異常退票，包括六月疑似「芭樂票」集團的七家惡性倒閉公司、八月資本額不到五百萬元的小型電腦器材批發商，以及九月資本額才一百萬元的零售業小公司等，合計金額超過百億元。

央行官員表示，去年存款不足退票金額大增，主要是受到先前幾次惡性大額退票事件影響，但去年十二月皆未再發生，顯示已暫告一段落，希望今年可隨景氣復甦續朝正向發展。