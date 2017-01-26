今年經濟成長率 台經院上修
2017-01-26
〔記者王孟倫／台北報導〕台灣經濟研究院昨公布去年十二月的「營業氣候測驗點」調查數據，製造業、服務業與營建業三個指數同步上揚；台經院昨也上修今年經濟成長率（ＧＤＰ），從原預估的一．六五％上修到一．七八％。
台經院景氣預測中心主任孫明德表示，觀察近期國際經濟情勢，無論環球透視機構或國際貨幣基金（ＩＭＦ）公布的數據顯示，今年經濟與貿易成長率均較去年高，加上國際油價與原物料價格持續回穩，有助於台灣對外貿易表現。
主計總處昨也公布去年ＧＤＰ成長率預測值為一．四％，較台經院預測數字低；孫明德說，彼此預測值相差只有零點幾個百分點，差距相當小，台經院與主計總處對景氣看法，沒有太大差異。
根據台經院調查，去年十二月營業氣候測驗點三大產業景氣同步上揚，其中「製造業」主要是外銷訂單連續五個月正成長，讓廠商認為未來景氣已露出一絲曙光；「服務業」主要受惠於春節商機，拉抬零售業對當月景氣看法；至於「營建業」因年底工程趕工，以及購屋旺季，帶動廠商對當月景氣信心。
但台經院院長林建甫提醒，仍要關注國際政經情勢變化，像是歐洲政經情勢不穩，各國右派勢力抬頭恐怕產生新的風險；川普上任後的政策不確定性、製造業回流美國；美國聯準會升息幅度與次數等，將影響到台灣未來經貿表現。
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