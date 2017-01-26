大咖逢低買豪宅 3個月成交50億

2017-01-26

〔記者徐義平／台北報導〕包括「輕井澤」、「西華富邦」、「鈞藏」及「台北信義」等北市指標豪宅，去年底到今年初陸續出現科技或傳產大咖逢低進場；房產業者推估，短短三個月時間北市豪宅成屋與預售屋合計成交金額上看五十億元，豪宅市場已有觸底回春趨勢。

印尼紡織大王孫子 買大直豪宅

根據實價網最新揭露，北市朱崙街的破億豪宅「鈞藏」再揭露一戶實價資訊，三樓總價一億一一七○餘萬元，坪數約一三○．三一坪，拆算車位坪數與價格後，每坪實價約一○八萬元；買家為旭天投資，負責人為江佳純，是中纖總經理、台中商銀副董事長王貴鋒的夫人。

「西華富邦」也有一戶實價揭露資訊，是十七樓，總價一億七二六○萬元，坪數約一三一．一五坪，拆算車位坪數與價格後，每坪約一五三．○二萬元，買家為虹光國際開發，負責人為宋大江，也就是印尼紡織大王宋良浩的孫子；另一破億豪宅「首泰月河」也傳出數字科技股東之一買下一戶。

房產業者分析，這些豪宅成交個案多數價格已出現一波修正，以「西華富邦」為例，最新揭露的十七樓每坪單價一五三．○二萬元，相較二○一五年底揭露的十八樓，每坪約一六七．七一萬元，相差一個樓層、每坪將近十五萬元的價差；但從近三個月來北市豪宅成交估破五十億元來看，在豪宅價格修正後，買氣應該已經觸底回升。