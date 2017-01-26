獨鍾大直 江丙坤7年砸5.6億買房

2017-01-26

去年再砸2億買豪辦頂樓戶

〔記者徐義平／台北報導〕繼二○○九年砸下三．六五億元掃進台北市大直六戶豪宅後，根據最新揭露實價，前海基會董事長江丙坤家族去年十月再以乾坤投資名義砸下近兩億元買進大直豪辦「台北時代廣場」頂樓戶；房地產業者分析，江家似乎相當鍾愛大直，購買的豪宅、豪辦等房地產都在樂群二路一帶。

力晶黃崇仁家族 是江厝邊

根據實價網最新揭露資訊，去年十月，大直豪辦「台北時代廣場」十一樓、頂樓戶，以一億九九九○萬元成交，坪數二二三．五六坪（包括三個車位），扣除車位坪數與價格後，每坪單價約一○一．五二萬元，買家為乾坤投資，負責人登記為陳美惠，正是江丙坤的夫人。

早在江丙坤家族購買前，力晶創辦人黃崇仁前年十二月，就以智豐科技名義砸下一億七三九○萬元，買進四樓一戶豪辦，坪數約一五七．四二坪（包括兩個車位），扣除車位坪數與價格後，拆算每坪單價約一一八．二一萬元。

根據公司登記資訊查詢系統，智豐科技目前董事長是羅英華，曾任力晶監察人，該公司董監事名單中還有黃崇仁的姊姊黃毓秀；再對照相關資料，黃崇仁曾代表智豐科技出任力相光學董事長，羅英華在該公司主要代表仁典投資，仁典投資的董事之一也是黃崇仁，而黃崇仁持有仁典投資的股權高達九十九．九二％。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，「台北時代廣場」去年下半年起就出現大戶掃進，寬宏董事長林建寰以寬宏藝術經紀、寬宏演藝股份有限公司在十月登上興櫃前，就砸下約二．四七億元買下「台北時代廣場」六樓，坪數約二六一．○一坪，拆算每坪約一○五萬元。

藝人陳怡蓉夫婿 也買一戶

根據實價網揭露資訊，目前該豪辦已揭露實價件數近六十件，每坪實價九十五．二到一二八．二五萬元，多數實價資訊一戶總價均逾億元；除幾位大咖外，也有不少科技產業買進，像是藝人陳怡蓉新婚丈夫薛博仁的醫美公司卓妍股份有限公司也買進一戶。