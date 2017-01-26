去年GDP估1.4% 主計總處︰景氣回溫較預期快

2017-01-26

去年第四季ＧＤＰ 近七季新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布去年第四季經濟成長率（ＧＤＰ）概估二．五八％，為近七季新高，並較上次預測增○．二一個百分點，主因出口、投資及消費均優於預期；去年全年ＧＤＰ概估一．四％，也較預測數增○．○五個百分點。主計總處表示，國內景氣穩定回溫，且回溫速度較預期快一點，但復甦力道不算強勁。

主計總處說明，主要貿易夥伴經濟復甦步調趨穩，半導體需求強勁，加上國際農工原料價格回升，第四季出口成長十一．七三％，為二○一一年第四季來最大增幅；另，第四季中國觀光客減四十．三九％，其他國家旅客增十七．四七％，整體來台旅客減三．九九％，加上三角貿易實質毛利下滑，影響服務輸出表現；併計第四季商品及服務輸出實質成長八．一六％，優於十一月預測的五．八五％。

主計總處官員表示，雖然中客減幅擴大，但沒有十一月預測的差；累計去年中客減少十六．○七％，其他國家旅客則增十四．七五％，整體來台旅客仍增二．四％。不過，中客減幅持續擴大，將對觀光業造成影響。

中客銳減 整體來台旅客仍增

民間投資方面，第四季半導體業積極擴充先進製程投資，加上航空業擴充機隊，以新台幣計價資本設備進口增二十六．六九％，但營建投資續呈衰退，概估第四季資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質成長八．二四％，也優於十一月預測的六．八七％。

主計總處官員指出，第四季資本設備進口創下歷史新高，雖然目前投資可能尚未反映在生產面及出口面，但代表廠商看好今年的經濟情況，所以去年開始大量進口機械設備，預期今年會有比較大量的生產。

民間消費方面，官員表示，儘管第四季民間消費成長一．二七％，優於十一月預測的一．○六％，但跟往年比較「沒有很好」；主要是薪資增幅未跟上ＣＰＩ（消費者物價指數）漲幅，去年一至十一月實質薪資負成長，抑制消費成長動能。

另，外界擔憂美國總統川普的貿易保護政策將影響我國出口，官員表示，川普雖不贊成多邊貿易協定，但希望多談雙邊貿易；因此，必須觀察美國與其他國家談判情況以及相關政策執行範圍，才能進一步評估對我國出口的影響。