| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 財經

許金龍︰不要解禁見 怕移住8人房不適應

2017-01-25

〔記者張文川、張慧雯／台北報導〕樂陞前董事長許金龍昨被依涉證券交易法等七大罪狀起訴，台北地院昨下午開庭接押許，許發揮過去名嘴本色，庭訊七小時，他就講了四小時，還搭配十幾張A3珍珠板簡報，全盤否認犯罪，雖爭取到六千萬元交保及二億元人保，但因找不到保人而先還押；許竟請求法官不要解除禁見，稱「解禁後會被移到八人房，我在禁見房待慣了，怕會不適應」。

許金龍稱，樂陞是他傾家蕩產救回來的，會負起責任，但「不是我做的事，不要賴到我頭上」；並稱找來楊瑞仁是為保住樂陞「股量」，沒指示楊操作「股價」。他指責檢方把他的解釋當馬耳東風，推論「三級跳、撐竿跳」跳躍思考羅織他入罪。

對許遭起訴求處重刑，樂陞代理董事長何嘉興昨發布重大訊息，指「本訴訟對公司財務及業務無重大影響」。員工也說「要過年了會撐下去」；上週五（廿日）樂陞照常辦尾牙，美術後製團隊還特別製作「樂陞二○一六尾牙狂開場影片」high翻全場，有員工戲稱是「苦中也要作樂」。

樂陞收購案自去年五月底開始，從最高每股來到一一五．五元，到去年十一月十七日暫停交易前每股只剩十三．二元，市值從二○六億元縮水到僅二十三億餘元，短短半年蒸發一八三億元。

由於櫃買中心去年要求樂陞二度重編去年第三季財報，新財報能否在今年首季過關、股票申請恢復交易，變數仍相當大；加上樂陞擬出售一之鄉與怡客，遲遲只聞樓梯響，樂陞剩下資金還能燒多久，也是挑戰。

廣告
  • 許金龍（左二）昨被移審地院 。（記者謝君臨攝）

    許金龍（左二）昨被移審地院 。（記者謝君臨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 禁見 許金龍
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：許金龍︰不要解禁見 怕移住8人房不適應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.