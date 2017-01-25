許金龍︰不要解禁見 怕移住8人房不適應

2017-01-25

〔記者張文川、張慧雯／台北報導〕樂陞前董事長許金龍昨被依涉證券交易法等七大罪狀起訴，台北地院昨下午開庭接押許，許發揮過去名嘴本色，庭訊七小時，他就講了四小時，還搭配十幾張A3珍珠板簡報，全盤否認犯罪，雖爭取到六千萬元交保及二億元人保，但因找不到保人而先還押；許竟請求法官不要解除禁見，稱「解禁後會被移到八人房，我在禁見房待慣了，怕會不適應」。

許金龍稱，樂陞是他傾家蕩產救回來的，會負起責任，但「不是我做的事，不要賴到我頭上」；並稱找來楊瑞仁是為保住樂陞「股量」，沒指示楊操作「股價」。他指責檢方把他的解釋當馬耳東風，推論「三級跳、撐竿跳」跳躍思考羅織他入罪。

對許遭起訴求處重刑，樂陞代理董事長何嘉興昨發布重大訊息，指「本訴訟對公司財務及業務無重大影響」。員工也說「要過年了會撐下去」；上週五（廿日）樂陞照常辦尾牙，美術後製團隊還特別製作「樂陞二○一六尾牙狂開場影片」high翻全場，有員工戲稱是「苦中也要作樂」。

樂陞收購案自去年五月底開始，從最高每股來到一一五．五元，到去年十一月十七日暫停交易前每股只剩十三．二元，市值從二○六億元縮水到僅二十三億餘元，短短半年蒸發一八三億元。

由於櫃買中心去年要求樂陞二度重編去年第三季財報，新財報能否在今年首季過關、股票申請恢復交易，變數仍相當大；加上樂陞擬出售一之鄉與怡客，遲遲只聞樓梯響，樂陞剩下資金還能燒多久，也是挑戰。