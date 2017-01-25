立委︰未揪出中資 查核機制鬆了

2017-01-25

〔記者蕭婷方／台北報導〕樂陞案昨偵結，時代力量立委黃國昌表示，此收購案背後明明是中資，投審會卻以日資放行，證明投審會對資本的查核機制徒具形式，中資查核系統應全面檢討。

黃國昌表示，當初投審會查核併購案時說沒有中資問題，各界提出證據後才說可能有問題，依照起訴書內容，顯示併購案背後根本是中資。他指出，除了必須追究相關行政責任外，中資查核機制也必須全面檢討，否則以中資偽裝外資而嚴重破壞台灣金融市場秩序的不法事件，未來將繼續發生。

民進黨立委趙天麟指出，樂陞案與兩岸投資、國際對台投資有關，但投審會對於外資投資僅為開會、書面等「形式的要件審查」，制度上便宜行事，並非實質審查，投審會對資本的審查機制應改革，對併購公司併購動機、能力與資金保證也都要強化。

趙天麟也要求投保中心加快腳步，查扣相關被告的財產、積極求償；此外，他也將與國外金融專家研究修法，改善台灣的投資環境。