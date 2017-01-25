自救會︰把人渣關死 也難消氣
2017-01-25
〔記者張慧雯／台北報導〕台北地檢署昨宣布樂陞案偵結，請求法院合併量處前董事長許金龍法定有期徒刑最高刑度三十年。樂陞收購自救會成員大罵，「求刑三十年又不能消我氣！」樂陞自救會總召集人陳德輝認為，這是過年前檢調給民眾一個「小交代」而已，如無繼續追查不排除提出國賠。
「三位獨董沒事，是司法無能」
昨起訴結果出爐，樂陞收購自救會成員在臉書上大罵「人渣視司法於無物，玩弄遊戲規則，又利用財經記者背景關係、玩弄權利」；還點名「三位獨董沒事，╳╳╳就是司法無能；政府無用，至於三十年╳╳╳人渣關到死都不能消我氣…，三十年我怎麼知道你台灣這種骯髒司法，會不會又來個楊瑞仁？表現良好，提前假釋？」
也有自救會成員無奈說，「判刑了，然後呢？」更有人質疑，「檢方說要沒收四十億？這錢極度關鍵，找到錢了？是否已扣押？關鍵中的關鍵。」這顯示套牢投資人都希望，當初投資的「本」能拿回來最重要，判刑多少年於事無補；也有投資人希望藉此重刑能夠遏止歪風，不要再有投資人受害！
陳德輝認為，包括投審會、中信金及中信銀等責任都未清楚交代，坑殺小股民不會只有許金龍，應該還有主謀及集團未查出；目前僅有中信銀之前承諾的賠償五億元，平均每張股票約獲賠一萬三千元，根本無法彌補投資人損失，未來除考慮提出國賠外，也會請投保中心與中信銀協商後續賠償問題。
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