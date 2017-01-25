四大手法 許金龍靠樂陞淘金40億
非法私募 兩階段海撈39億犯行最重
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦樂陞案，花了五個多月時間清查金流，訊問相關被告及證人後，才釐清此起世紀大騙局。檢方查出，許金龍共有四大淘金手法，四十億七千多萬元不法所得，分別來自侵占樂陞公款、非法私募、非法發行可轉換公司債及內線交易等；其中又以非法私募犯行最嚴重。
檢方查出，關於非法私募部分，可依據時間區分為二○一三年五月至二○一四年三月、二○一四年十月至二○一五年十二月兩區段；第一區段，許金龍涉嫌以其紙上公司Cinda基金、Eminent公司名義，取得樂陞私募股票共一一一四萬五一六九股，再以每股約一一四元，將股份賣給中國Tiny Piece公司（TP），套利十二億七○五四萬九二六六元。
第二區段，許金龍等人先後辦理五次樂陞公司私募，並在公開資訊觀測站不實公告，將許的紙上公司Cinda基金、Eminent、葫蘆、百尺竿頭、Mega Cloud、Triple Collaboration等，虛偽列為「策略性投資人」，使許得以八成價取得樂陞私募股票共二七八○萬股，再利用樂陞投資TP、同步公司的機會簽訂密約，以每股約九十五元賣給同步公司，套利廿六億四一○○萬元；兩階段共套利卅九億多元。
非法發行可轉債 大肆利用人頭圈購牟利
關於非法發行可轉換公司債部分，許金龍去年利用人頭圈購樂陞四、樂陞五兩檔可轉換公司債共五九八四張，交由遠東銀行拆解為CBASO（可轉換公司債資產交換與選擇權），藉此供許所安排的人頭進行投資，並陸續以現金方式提前履約，另加計樂陞六的不法獲利，三檔共套利一億四○○○萬四一八○元。
內線交易部分，許金龍、樂陞大股東鄭鵬基、炒手楊瑞仁（改名楊博智） 三人，在百尺竿頭公開收購樂陞的消息公布前，以大量相對成交等操縱股價的方式，製造樂陞股票交易活絡的假象，從中套利一五一八萬五千元。
最後，許還曾以不實發票報帳，自樂陞帳戶匯款三五○萬元至旗下新基公司，供己私用，涉侵占樂陞公款；總計四大部分，許金龍不法獲利共四十億七千多萬元。
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標題：四大手法 許金龍靠樂陞淘金40億
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