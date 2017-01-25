鼎興案第二波裁罰 一銀、王道各罰200萬

2017-01-25

〔記者王孟倫／台北報導〕去年七月爆發的鼎興牙材詐貸案，共有十餘家銀行被倒帳；金管會昨天進行第二波裁罰，包括：第一銀行及王道銀行，均因為未能落實內稽內控，遭到金管會各自開罰200萬元。

鼎興公司是國內一家牙科器材廠商，本詐貸案共有14家銀行及3家租賃公司被倒帳，貸款金額高達30幾億元；由於鼎興負責人何宗英與國內多家金融機構關係良好，更讓本案備受矚目。

「這是金管會第一次對租賃子公司違規，而裁罰所屬金控或銀行！」金管會銀行局主秘陳妍沂指出，王道銀行旗下「臺工銀租賃」與鼎興自2012年開始往來，因這次詐貸案損失9600萬元；至於一銀旗下「一銀租賃」自2001年與鼎興往來，損失為1.5億元。

陳妍沂說，因為這兩家銀行旗下租賃事業辦理鼎興融資業務徵審作業，不僅有未妥適建立或未確實執行內部控制的缺失，也凸顯身為母公司的第一銀以及王道銀未落實執行內部控制制度的缺失。