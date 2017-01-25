| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 財經

台幣連3天勁揚 創3個半月新高

2017-01-25

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨在熱錢續湧下，盤中再度勁揚逾1角，展現強勁升值格局，最終雖然升幅收斂，但近3個交易日累計大漲2.41角，波段升幅為0.77％。

新台幣終場以31.382元兌1美元作收，升值4.9分，匯價連3升並創逾3個半月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至13.25億美元。

外匯交易員表示，台股昨猴年封關，外資連續2天買超逾100億元，並把資金匯入，展現積極「抱股過年」的決心，成為這波股、匯雙漲的重要動能；而新台幣要等週四才封關，預料今、明兩天少了外資助拳，匯價與主要亞洲貨幣連動的機會將提高。

廣告
  • 台幣匯率連3升。（資料照）

    台幣匯率連3升。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新台幣匯率
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：台幣連3天勁揚 創3個半月新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.