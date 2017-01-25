台幣連3天勁揚 創3個半月新高

2017-01-25

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨在熱錢續湧下，盤中再度勁揚逾1角，展現強勁升值格局，最終雖然升幅收斂，但近3個交易日累計大漲2.41角，波段升幅為0.77％。

新台幣終場以31.382元兌1美元作收，升值4.9分，匯價連3升並創逾3個半月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至13.25億美元。

外匯交易員表示，台股昨猴年封關，外資連續2天買超逾100億元，並把資金匯入，展現積極「抱股過年」的決心，成為這波股、匯雙漲的重要動能；而新台幣要等週四才封關，預料今、明兩天少了外資助拳，匯價與主要亞洲貨幣連動的機會將提高。