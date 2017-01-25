違反洗錢防制 彰銀遭罰180萬

2017-01-25

〔記者王孟倫／台北報導〕公股銀行近期出包頻傳，金管會昨天表示，去年下半年執行洗錢防制之專案金檢，查出彰化銀行有大額交易，卻未依洗錢防制法之規定向法務部申報，因此，核處180萬元罰鍰，並要求彰銀必須加強員工訓練！

大額交易未向法務部申報

日前，財政部長許虞哲才公開讚許彰銀的公司營運績效佳，不料，昨天就因為違反洗錢防制而被金管會開罰，無疑被狠狠打臉！這也是兆豐案之後，國內第一家銀行未落實洗錢防制被懲處。

金管會銀行局主秘陳妍沂表示，去年對彰銀辦理存款開戶及洗錢防制作業專案檢查發現，該銀行在2015年3月至2016年2月間辦理大額通貨交易、即超過50萬元申報作業，查有兩大缺失。

第一項是符合洗錢防制法申報條件之交易，因為操作錯誤，而有未登錄電腦大額資料庫或誤刪資料，致未依規定申報者；陳妍沂表示，根據調查，這部分違規主要應該是人為失誤導致，並非刻意為之。

第二項是依規定，若信用卡客戶繳納信用卡款項超過50萬元交易者，屬於代收款項是不用申報，但彰銀有十多筆交易，並非代收款項而是繳納自行信用卡，同樣未依規定申報。

金管會表示，彰銀顯然對洗錢防制之規定有所誤解，而發生第二項缺失，除了核處罰鍰新臺幣180萬元，並要求加強其他監理事項，包括：加強行員教育訓練，強化法令遵循，改善申報制度及電腦系統。