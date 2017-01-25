辜成允殞歿 政商群聚靈堂弔唁

2017-01-25

〔記者錢利忠、楊雅民／台北報導〕台泥集團董事長辜成允赴晶華酒店參加喜宴，獨自從三樓下樓梯時踩空跌倒，撞頭不治；台北地檢署承辦檢察官吳文琦前天相驗後確定全案是意外造成，為還原辜成允倒地情形，昨二度赴晶華勘查丈量，並以假人模擬事發經過。

酒店目擊員工指證，辜成允當時走下樓梯時，靠近階梯中央偏右，未攙扶扶手，距離二樓半平台剩約三、四階時，不慎踩空後仰躺倒地，後腦撞到階梯失去意識，接著身體反轉臉朝上滑下樓梯。

辜成允意外驟逝，昨天中午設於台泥大樓的靈堂開放各界弔唁至2月10日，包括前總統馬英九、前副總統吳敦義、蕭萬長、前立法院長王金平皆前往靈堂弔唁。

謙沖有禮 人緣極佳

馬英九與夫人周美青昨天下午弔唁辜成允後，在辜成允夫人侯天儀與妹婿張安平陪同下步出大樓，神情哀傷，不發一語。

吳敦義表示，上週六才參加同一場婚宴，想不到現在卻天人永隔；蕭萬長則表示，辜成允是個非常受人尊敬，又很有成就的企業家，突然去世，對國家是很大的損失，他也相信台泥新董座張安平可以帶領台泥集團繼續發展下去。

王金平說，辜成允為人正直，是個非常溫文儒雅、謙沖有禮、什麼事都非常理性，又十分「阿莎力」的人，所以大家都非常喜愛他，突然離世，非常震驚與不捨。

裕隆集團董事長嚴凱泰昨天也前往弔唁辜成允，他說，「在企業界他算是我的大哥，他很照顧我們，大概在一個多月以前，在一個場合還與辜成允碰到面，這次他的離去如此突然，真的很震驚，非常難過。」