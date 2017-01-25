北台Q4新建案全趴 桃竹跌最多
2017-01-25
桃跌近6% 竹跌近5%
〔記者徐義平／台北報導〕北台灣新案跌勢還未停！去年第四季北台灣新案價格，僅宜蘭撐住甚至上揚，其餘縣市均走跌，年跌幅3%起跳，以桃園市跌幅最明顯，年跌幅近6%，其次為新竹地區，跌幅近5%，新北市跌幅第三大，幅度約4.34%，台北市年跌幅則約3.12%。
根據《住展》雜誌統計，去年第4季北台灣新成屋、預售屋房價表現，大台北、基隆與桃竹地區房價全數走跌，僅宜蘭持續上漲。
總之去年北台灣各縣市房價跌多漲少，顯示北台灣房市仍陷在修正格局中。
雙北跌幅也逾3%
根據《住展》雜誌調查，去年第4季，北市新案平均成交價，每坪約83.9萬元，與2015年第4季相較，每坪跌掉2.7萬元，年跌幅約3.12%；新北市每坪約39.7萬元，年跌幅約4.34%。
桃園市每坪約22.5萬元、年跌幅約5.68%；新竹地區每坪約22.1萬元、年跌幅約4.74%。
宜逆勢漲4.52%
基隆市去年第4季每坪約19.8萬元、年跌幅約3.41%，僅宜蘭地區去年房價正成長，去年第4季每坪約23.1萬元、年漲幅約4.52%。
房市仍陷修正格局
《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，近年來台北市各行政區房價走勢蛋黃、蛋白區出現輪跌，因均處於緩跌狀態，難吸引買方出手，導致成交量陷入低迷。不過，今年高價新豪宅案紛紛推出，預期蛋黃區房價會受到拉抬，但仍不會改變修正趨勢。
至於，今年北台灣新建案價格預測，何世昌認為，還是維持「軟著陸」趨勢不變；雖然價格降得慢，但成交量卻出不來，依然是「有價無量，有量無價」的格局。縱使去年底前北市出現不少大額成交的案例，但成交價格並不夠驚豔，顯示大戶心態尚未轉為追價，房價反彈可能還要再等等。
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