《台股青紅燈》不要人家吃麵自己喊燒！

2017-01-25

猴年算是豐收的一年，但對投資人來說，是否豐收要看投資什麼股票而定。如果沒有抱到外資最愛的大型權值股，大概就賺不了什麼錢。幸好猴尾，有一些盤整已久的低價股突然發飆，漲幅之大令人驚奇，不過真正耐得住長期煎熬的投資人不多，所以多數散戶也是人家吃麵自己喊燒吧！

希望金雞年投資人能夠股市大發，建議利用春節假期好好研究，找出指數在九千四，但股價卻在低檔，被市場嚴重低估的股票，再搭配基本面的檢視，確定沒有營運財務風險，年後慢慢布局，建立投資組合。然後，不要常常看盤與解盤節目，久久再看一下到了收割期沒？

今年股市最大的風險在川普的保護主義，究竟會推動到何種程度？若只是以「保護」當籌碼，企圖要求對手退讓，則在對立雙方達成協商後，就可化解紛爭。最令人憂心的是，保護主義萬一是川普的信仰價值，真正認為全世界都欠美國，佔美國人便宜，這種保護主義必定帶來貿易大戰，導致全球景氣衰退，就非人類之福了。

美國是全球老大，歷史證明若是它維護自由貿易，往往可以帶來全球的繁榮，若它關閉自守，仇視排外，世界經貿往往萎縮蕭條，再加上當前地緣政治衝突不斷，以及軍事科技的進步，貿易大戰一旦爆發，投資人就只能自求多福了。

（多哥）