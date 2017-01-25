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《國際現場》三菱噴射機5度延後交機

2017-01-25

《日經新聞》報導，日本50年來第一架國產客機「三菱區域噴射機（MRJ）」的開發可能陷入困境；日本三菱重工宣布，將旗下三菱航空機公司開發的MRJ一號機交付日期，再延後至2020年中，已經是第5度延期。

三菱重工社長宮永俊一在記者會表示，「將舉全公司之力」，以長遠眼光推進該款客機的開發；MRJ最早在2008年決定商品化，首位客戶為全日空航空公司（ANA），但在2009到2017年間，共推遲5次交貨日期，報導指出，目前為止MRJ的開發恐怕已花費上千億日圓。

MRJ的開發成本和2008年時相比已經大幅膨脹，宮永俊一表示，成本將高出3至4成，另外，三菱重工也在各種大型案件上接連受挫，截至2016年3月止，平均每年非常損失（extraordinary loss）逾800億日圓。

知情人士指出，三菱重工出售旗下房地產事業的一部分給西日本旅客鐵道（JR西日本），也是為了填補「客輪和MRJ業務的損失」，未來若再出現延遲交貨或新的損失，三菱重工的風險控管能力將備受質疑。

（圖：法新社，文：編譯王惠慧）

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  • 三菱噴射機5度延後交機（法新社）

    三菱噴射機5度延後交機（法新社）

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