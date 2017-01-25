3年來最高 三星Q4獲利激增50%

2017-01-25

〔編譯王惠慧／綜合報導〕三星電子週二公布第4季財報，營業獲利激增50%，創3年來最高紀錄，晶片事業獲利創紀錄，掩蓋智慧型手機Note 7爆炸案後續帶來的負面衝擊，預計2017年政治不確定性風險將帶來挑戰。

三星電子第4季營業獲利激增50%，至9.22兆韓元（79.3億美元），創3年以來最高紀錄，符合預期，營收則持平在53.3兆韓元。晶片事業獲利方面表現亮眼，較前年同期增長77%，至4.95兆韓元。

Q4獲利79.3億美元

至於行動部門方面，由於Note 7召回後Galaxy S順勢遞補，使第4季獲利仍有成長，獲利年增12%、至2.5兆韓元；分析師指出，在2017年，由於新推出的高階智慧型手機表現仍存在不確定性，再加上公司陷入南韓總統朴槿惠閨密的腐敗醜聞風暴，為三星電子接下來的財務前景蒙上陰影。

雖然行動業務部門表現遜色，但用於行動載具和OLED電視的記憶體晶片前景甚好，推升三星電子本月股價幾度創下歷史新高；週二，三星電子股價上漲0.26%至190.8萬韓元，一個月內股價已上漲6.79%。

三星電子也在週一公布Note 7爆炸原因，指向兩家電池供應商三星子公司SDI、ATL的電池製造和設計問題，承諾將成立外部電池諮詢小組。路透報導指出，三星為重新調整產品安全系統，將推遲新款手機上市，不會在世界行動大會（MWC）上發表Galaxy S8。