選後川普行情 華爾街拚命賣股票
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，去年11月以來美股上漲的川普行情，促使高盛集團、摩根士丹利、摩根大通等一些華爾街大型銀行主管瘋狂賣股套現，共賣了價值近1億美元股票，還為了支付行使股票選擇權（option，或稱期權）成本費用，另賣了價值約3.63億美元的股票，總計拋售價值約4.63億美元（約145億台幣）美股，史上罕見，創10年來最高紀錄。
去年11月8日美國總統大選以來，投資人期待川普新政府放鬆政府監管措施（含鬆綁華爾街金融業監管）、對個人和企業大減稅、擴大基礎建設支出等財政刺激及提振成長的政策，促使美股上演川普行情。追蹤金融股的KBW那斯達克銀行指數從美國選後迄今飆漲近20%，相當於整體市場漲幅的3倍。
報導指出，美國大選以來股價飆漲，一些華爾街大銀行的高層主管賣出了價值近1億美元的股票，超過2006年以來任何一年的同期水準；一些即將到期的股票選擇權身價倍增，也促使這些華爾街銀行業高層主管趁機大量賣股，以支付行使股票選擇權的成本費用，是此前1年相同目的賣股規模的2倍。
高盛、大摩等 趁高點套現
例如，價值至少5億美元的高盛集團股票選擇權就是這波川普行情贏家，不過這些選擇權只有短短幾天就會到期；而摩根士丹利（大摩）股價從去年11月9日至30日就漲了24%。
報導引述美國證交會申報文件，大摩執行長高曼（James Gorman）在大選後3天開始賣股，這是他6年來首次拋售公司股票，行使了20萬股大摩股票的選擇權，以每股37.7美元賣出這些股票；隨後，他在去年11月稍晚又賣出大摩10萬股股票，上週再賣出28.5萬股股票。高曼這波售股總計獲利至少840萬美元。
可能出現另一波拋售潮
報導指出，自美國大選日以來，需申報賣股交易的摩根大通高層主管總計拋售了價值2050萬美元的公司股票。高盛類似層級的主管賣出近2500萬美元的公司股票。
報導說，投資人通常認為，企業主管賣股顯示內部人員可能越來越擔憂股價，或對股價上漲缺乏信心，未來還可能出現進一步拋售潮，由於大銀行上週甫公布財報，通常銀行員工在財報公布後就可以自由賣股。
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