中國若繼續管制資本 納MSCI進程可能停止
2017-01-25
〔編譯盧永山／綜合報導〕MSCI明晟集團執行長費南德茲（Henry Fernandez）表示，若中國進一步實施資本管制，中國完全納入MSCI新興市場指數的進程可能停止。此外，中國嚴控資本外流的作法，已危及年進口額達1.7兆美元的跨境融資。
受到經濟成長放緩和美元走強影響，去年人民幣兌美元貶值約7%，為1994年以來最大貶幅。為了阻止人民幣續貶，最近幾個月中國持續緊縮個人和企業將資金匯往海外，儘管中國不時會否認，這是在實施新的資本管制措施。
無法提供客戶好的服務
A股一旦被納入MSCI新興市場指數，將吸引全球數千億美元資金流入。
但費南德茲日前接受「路透」訪問指出：「如果中國翻轉這個過程，並且限制資金流出，我們能怎麼辦呢？MSCI明晟將很難把A股納入新興市場指數裡，因為我們將無法提供客戶好的服務。」
費南德茲指出，中國實施資本管制尚未影響到國際投資人，但這是中國能否被納入MSCI新興市場指數所面臨的最大問題。
波及1.7兆美元跨境融資
去年6月MSCI明晟第3度拒絕將A股納入新興市場指數，並強調中國必須更加開放市場。
費南德茲表示，中國在開放市場已有很大進展，例如啟動深港通，讓國際投資人更容易買賣股票。他說，中國相關機構的協商將在農曆春節過後展開。
英媒︰金融業降低對中曝險
此外，英國「金融時報」報導，由於中國嚴控資本外流，加強審核企業海外直接投資，避免企業藉此將資金匯往海外，卻導致貨品和服務的付款也受到限制，不僅交易遭到推延，合約被迫重談，貿易融資保險業者也降低對中國的曝險。
根據「金融時報」看到的一份通知，去年12月在中國監管機構一聲令下，中國幾家銀行位於深圳的分行已停發擔保信用狀。
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