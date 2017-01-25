去年電視面板出貨 群創掉至第四

2017-01-25

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce光電研究WitsView最新電視面板出貨調查報告顯示，2016年全球電視面板出貨冠、亞軍仍由韓廠樂金顯示器（LGD）以及三星拿下，台廠在中國面板廠崛起下，群創被京東方擠下，排名第4。

WitsView研究經理胡家榕表示，LGD持續蟬聯龍頭寶座，出貨達5294萬片，年衰退4.3%。2016年LGD廣州8.5代線擴增產能，擴大8.5代線55吋（含）以上面板生產，收斂32吋單切的比重，此策略調整雖造成出貨總量衰退，但總面積逆勢增長5.3%，其中60吋和65吋合併出貨量成長高達98%，顯示出電視面板大型化的需求已成為趨勢。

三星去年電視面板出貨4680萬片，年衰退8.1%，衰退主因在於上半年BCS製程轉換不順。此外，三星為擴大手機用OLED面板產能，去年底關閉L7-1廠，造成出貨衰退。胡家榕指出，三星顯示器對市場投下L7-1廠停產的震撼彈，造成市場出現40-43吋恐慌性備貨潮，這波效應仍持續延燒至2017年。

京東方2016年電視面板出貨4364萬片，年成長22.4%，首次擠下群創勇奪第3名位置。主要是京東方持續擴增重慶的8.5代線產能，策略性提高49吋和55吋的生產，以致出貨面積大幅成長33.5%。

群創曾於2015年登上電視面板出貨的亞軍寶座，但去年23.6吋已無標案訂單挹注，又受到南台灣地震擾亂原本的生產和出貨計畫，使得全年度總出貨量僅4173萬片，年衰退高達19.3%，出貨排名也退居第4。不過，群創透過提高大尺寸的生產比例，全年出貨面積僅衰退6.3%。