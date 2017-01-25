興航下市走入歷史
2017-01-25
〔記者王憶紅／台北報導〕昨日是猴年台股封關，也是興航（6702）最後一天交易，興航昨日開高震盪走低，盤中一度打到跌停，最後以平盤0.69元畫下句點，正式下市，走入歷史。
興航在民國40年成立，100年11月1日上櫃交易，上櫃之初，獲利一度稱霸國內航空公司，不過因2014、2015年連續發生2次空難，嚴重衝擊消費者信心，去年11月宣布公司解散，並在今年1月11日股東臨時會通過，公司正式走入歷史，股票也在昨日下市。
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