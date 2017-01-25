和旺劉永祥炒股 二審判10年6月

2017-01-25

〔記者項程鎮／台北報導〕和旺聯合實業前董事長劉永祥被控掏空公司50億元資產，另與廖昌禧等股市炒手合作炒股坑殺散戶，不法獲利逾億元，一審依違反證券交易法等罪將劉判刑10年6月，上訴後，高等法院昨天仍判劉10年半，但增加宣告沒收1億元不法所得；可上訴。

廖昌禧一審判3年2月，高院改判3年1月；金主陳聰明一審和二審皆判1年8月，但高院考量陳未獲利，還損失慘重，仍願意分期償還債務，陳有心臟病等，且須照顧失智母親，因此宣告緩刑5年，但命他判決確定後須支付公庫100萬元；被告蔡中和涉犯財產申報不實罪，一、二審皆判2年、緩刑4年。

劉永祥因在澳門欠下賭債，竟掏空公款5億元、盜開和旺支票7億6000多萬元作為私人債務擔保，且僅收5億多元訂金，就將市價30億元土地轉手給金主陳聰明等人，造成和旺損失近50億元，最終跳票下櫃。

劉永祥當時也與美商Cordish合作渡假村事業，擴張事業版圖，使股價原本每股18元多飆漲至歷史新高74元，卻又宣告未與Cordish合作，使股價暴跌，不但出現違約交割情況，甚至跳票1億4000多萬元，害許多散戶遭坑殺面臨破產。

劉永祥前年5月遭法官收押，高院去年11月裁准劉男5000萬元交保，劉男家屬湊不出錢，隔月找2名友人各以房子作保，法官提醒劉男「你可以辜負天下人，卻不可辜負這兩人」，劉男當庭發誓「絕不會辜負」才獲交保。