外資提彰銀案國際仲裁 海牙法院受理
〔記者王孟倫／台北報導〕不滿財政部對彰銀案之處理，持有台新金股票的新加坡投資法人「Surfeit」，去年12月正式引援「台星經濟夥伴協定」，向荷蘭海牙常設仲裁法院提出仲裁申請；根據「Surfeit」在台委任律師昨日出具函文表示，海牙仲裁法院已在日前受理本案，若國際仲裁結果判定財政部輸，就必須遵守契約承諾，交出彰銀經營權。
這也是「台星經濟夥伴協定」於2014年生效後，首次出現投資爭端仲裁之申請案。
台星雙方簽有經濟協定，讓兩國投資人享有投資保障，該協定第9之16條為專門處理「締約國與締約他方投資人之爭端解決機制」。如爭端無法於請求後之6個月內獲得解決，除爭端雙方另有協議外，原告方得將爭端提交。
而該外資法人就是援引此條款，向國際法庭作出仲裁請求；該外資法人全名為「Surfeit Harvest Investment Holding Pte Ltd.」，為新加坡籍，主要負責人為具有律師執業證照的印度籍新加坡人Ezekiel Peter Latimer。
由於彰銀在今年6月就要改選董事，「Surfeit」委託律師直言，彰銀案其實不會太複雜，快的話，或許1、2個月就能出爐，不過，國際仲裁實際要花多少時間，也不確定。
此外，若國際仲裁在6月彰銀改選之後才出爐，是否就不具意義？
委託律師說，國際仲裁判決具有法律約束力，爭端當事國皆須遵守判決結果；換言之，若國際仲裁結果判定財政部為敗，在這種情況下，即使本屆改選，公股硬搶下彰銀經營權，「Surfeit」仍會提出「強制執行」之請求，也就是要求「履行契約」或是「損害賠償」二擇一。
「Surfeit」以財政部在2014年底取得彰銀過半席次董事，導致台新金失去經營權、影響投資人權益為由，要求台灣政府應「立即停止彰銀經營權」及「支持並協助台新金取得彰銀之完整經營權」，並啟動爭端解決程序。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀
- 南投燈會 展出中國去年G20花燈
- 「豪」慘！復健又受傷 上帝的考驗
- 冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
- 毒品、網路犯罪 總統勉警鐵腕掃蕩
- 全國首創 台東送「數位金幣」拜年
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 01/25 各報重點新聞一覽
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei to bolster Asia-Pacfic links amid TPP fallout
- 自由廣場》台大應學東京大學的造假調查
- 〈巴黎高級訂製服週 華麗登場〉Dior夢幻花園 Chanel鏡相爭豔
- 核三1號停機 又剩2部機組撐電力／4機組同時停擺 14個月來第4次
- 春節流感疫情恐升溫 21醫院「備戰」
- 軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
- 《觀察筆記》逆轉勝
- 聖母峰高度引爭辯 科學家將重新測量
- 陳勢安媽媽超可愛 逼婚男女不拘
- 屏東火車站前站 今午起開放通行
- 川普嗆企業高層 外移課高邊境稅
- 違法家禽屠宰場 搶賺新年財
- 迎川普時代 陸強勢回應南海與一中
- 花東縱谷生態遊 推12條套裝路線
- 陳勢安帶傷飆歌 艾怡良組曲超嗨
- 《LA MER品牌總經理蔡易伶》 盼自由持續充滿正向力量
- 經典賽日喊「世界一」大谷「投」號先發
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 620萬年前水獺 體型如狼
- 唱片公司告違約 溫嵐喊冤
- 《傳真實業董事長王明成》 祝大家金雞年 奪得先雞
- 自由談》三個人，走五條路
- 準消防員出操 跑2公里13人送醫
- IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
- 實驗課爆炸 新營高中15師生輕傷
- 「後段班」大驚奇 「東西霸」同日落難
- 合約年拚身假 黃浩然靠「新眼光」
- 諷閨密門 南韓藝術家借用情慾畫作
- 坑殺2萬投資人 樂陞許金龍起訴求刑30年 前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍 改列被告另案偵辦
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 辭職為選黨魁？詹啟賢斥洪秀柱說法不實
- 冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
標題：外資提彰銀案國際仲裁 海牙法院受理
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email