外資提彰銀案國際仲裁 海牙法院受理

2017-01-25

〔記者王孟倫／台北報導〕不滿財政部對彰銀案之處理，持有台新金股票的新加坡投資法人「Surfeit」，去年12月正式引援「台星經濟夥伴協定」，向荷蘭海牙常設仲裁法院提出仲裁申請；根據「Surfeit」在台委任律師昨日出具函文表示，海牙仲裁法院已在日前受理本案，若國際仲裁結果判定財政部輸，就必須遵守契約承諾，交出彰銀經營權。

這也是「台星經濟夥伴協定」於2014年生效後，首次出現投資爭端仲裁之申請案。

台星雙方簽有經濟協定，讓兩國投資人享有投資保障，該協定第9之16條為專門處理「締約國與締約他方投資人之爭端解決機制」。如爭端無法於請求後之6個月內獲得解決，除爭端雙方另有協議外，原告方得將爭端提交。

而該外資法人就是援引此條款，向國際法庭作出仲裁請求；該外資法人全名為「Surfeit Harvest Investment Holding Pte Ltd.」，為新加坡籍，主要負責人為具有律師執業證照的印度籍新加坡人Ezekiel Peter Latimer。

由於彰銀在今年6月就要改選董事，「Surfeit」委託律師直言，彰銀案其實不會太複雜，快的話，或許1、2個月就能出爐，不過，國際仲裁實際要花多少時間，也不確定。

此外，若國際仲裁在6月彰銀改選之後才出爐，是否就不具意義？

委託律師說，國際仲裁判決具有法律約束力，爭端當事國皆須遵守判決結果；換言之，若國際仲裁結果判定財政部為敗，在這種情況下，即使本屆改選，公股硬搶下彰銀經營權，「Surfeit」仍會提出「強制執行」之請求，也就是要求「履行契約」或是「損害賠償」二擇一。

「Surfeit」以財政部在2014年底取得彰銀過半席次董事，導致台新金失去經營權、影響投資人權益為由，要求台灣政府應「立即停止彰銀經營權」及「支持並協助台新金取得彰銀之完整經營權」，並啟動爭端解決程序。