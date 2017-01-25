李瑞倉︰雞年日均量盼重回800億
2017-01-25
〔記者王孟倫／台北報導〕台股昨日封關，大盤指數以9447點作收，創近1年半新高，全年上漲1384點；金管會主委李瑞倉表示，猴年的台股表現持穩，美中不足是「量能不足」，希望雞年日均量可以回到800億元以上。
展望雞年台股表現，李瑞倉指出，台灣股票市場非常健全，且殖利率高、本益比合理等優勢；上任2個多月來，觀察台股近來指標，價格一直平穩且微幅上漲，這是一個健康的現象。
不過，李瑞倉也直言，遺憾的是，量能一直衝不上來，他希望雞年台股日均量至少有800億元，因為這是讓券商可以營運下去的最低門檻。至於中長期，希望還是能回到過去上千億元的榮景。
李瑞倉說，金管會會持續努力，推動各項提振量能的措施，包括：「定期定額買個別股票與ETF」、「開放台股ETF得採現金申購買回」、「鬆綁銀行投資上櫃股票的投資限額」、「持續檢討活絡量能獎勵措施」等。
他強調，華人社會通常有習慣，農曆年後一切才開始，也許國內投資人先把能量累積下來，要等到過完年開春來衝刺，希望雞年會有好景象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 李瑞倉
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 到處解釋年改 公民老師崩潰：我不是教數學的
- 朴槿惠裸體合成畫引爭議 遭支持者扯下摧毀
- 南投燈會 展出中國去年G20花燈
- 「豪」慘！復健又受傷 上帝的考驗
- 冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
- 毒品、網路犯罪 總統勉警鐵腕掃蕩
- 全國首創 台東送「數位金幣」拜年
- 強國學者論文重覆率達9成 校方：不是抄襲
- 01/25 各報重點新聞一覽
- 中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...
- 水果行深夜爆炸 震碎方圓數百公尺民宅玻璃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei to bolster Asia-Pacfic links amid TPP fallout
- 自由廣場》台大應學東京大學的造假調查
- 〈巴黎高級訂製服週 華麗登場〉Dior夢幻花園 Chanel鏡相爭豔
- 核三1號停機 又剩2部機組撐電力／4機組同時停擺 14個月來第4次
- 春節流感疫情恐升溫 21醫院「備戰」
- 軍方推戰機國造 高教機先「練兵」
- 《觀察筆記》逆轉勝
- 聖母峰高度引爭辯 科學家將重新測量
- 陳勢安媽媽超可愛 逼婚男女不拘
- 屏東火車站前站 今午起開放通行
- 川普嗆企業高層 外移課高邊境稅
- 違法家禽屠宰場 搶賺新年財
- 迎川普時代 陸強勢回應南海與一中
- 花東縱谷生態遊 推12條套裝路線
- 陳勢安帶傷飆歌 艾怡良組曲超嗨
- 《LA MER品牌總經理蔡易伶》 盼自由持續充滿正向力量
- 經典賽日喊「世界一」大谷「投」號先發
- Note 7退換貨 延至4月底─三星保證受災戶享購機優惠 台灣全球獨有補償包膜保護貼
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 620萬年前水獺 體型如狼
- 唱片公司告違約 溫嵐喊冤
- 《傳真實業董事長王明成》 祝大家金雞年 奪得先雞
- 自由談》三個人，走五條路
- 準消防員出操 跑2公里13人送醫
- IDF之父華錫鈞逝世 享壽92歲
- 實驗課爆炸 新營高中15師生輕傷
- 「後段班」大驚奇 「東西霸」同日落難
- 合約年拚身假 黃浩然靠「新眼光」
- 諷閨密門 南韓藝術家借用情慾畫作
編輯推薦
- 坑殺2萬投資人 樂陞許金龍起訴求刑30年 前獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍 改列被告另案偵辦
- 中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次
- 辭職為選黨魁？詹啟賢斥洪秀柱說法不實
- 冷天清早啪啪啪！22歲壯男馬上風亡
贊助商廣告
轉寄
標題：李瑞倉︰雞年日均量盼重回800億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分