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李瑞倉︰雞年日均量盼重回800億

2017-01-25

〔記者王孟倫／台北報導〕台股昨日封關，大盤指數以9447點作收，創近1年半新高，全年上漲1384點；金管會主委李瑞倉表示，猴年的台股表現持穩，美中不足是「量能不足」，希望雞年日均量可以回到800億元以上。

展望雞年台股表現，李瑞倉指出，台灣股票市場非常健全，且殖利率高、本益比合理等優勢；上任2個多月來，觀察台股近來指標，價格一直平穩且微幅上漲，這是一個健康的現象。

不過，李瑞倉也直言，遺憾的是，量能一直衝不上來，他希望雞年台股日均量至少有800億元，因為這是讓券商可以營運下去的最低門檻。至於中長期，希望還是能回到過去上千億元的榮景。

李瑞倉說，金管會會持續努力，推動各項提振量能的措施，包括：「定期定額買個別股票與ETF」、「開放台股ETF得採現金申購買回」、「鬆綁銀行投資上櫃股票的投資限額」、「持續檢討活絡量能獎勵措施」等。

他強調，華人社會通常有習慣，農曆年後一切才開始，也許國內投資人先把能量累積下來，要等到過完年開春來衝刺，希望雞年會有好景象。

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  • 金管會主委李瑞倉表示，台灣股票市場非常健全，近期大盤也平穩且上漲，是很健康的現象。（記者王孟倫攝）

    金管會主委李瑞倉表示，台灣股票市場非常健全，近期大盤也平穩且上漲，是很健康的現象。（記者王孟倫攝）

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