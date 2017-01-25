猴年封關市值27.89兆 投資人平均資產增25.6萬

2017-01-25

〔記者陳永吉／台北報導〕昨天加權股價指數以9447.95點作收，相較去年農曆封關日的8063點，猴年一共上漲1384.95點，漲幅為17.18%。根據證交所統計，猴年台股封關日總市值為27.89兆元，較羊年的23.72兆元，增加約4.17兆元，增加幅度為17.57%，扣除外資持股比重近40%後，除以去年底全體台股累積開戶人數977萬人，平均每位投資人資產增加約25.6萬元。

根據投信統計，猴年台股市值增加最多的公司為晶圓代工龍頭台積（2330），增加1.02兆元；其次是大立光（3008）的2816億元，還有鴻海（2317）、台塑化（6505）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、台化（1326）、南亞（1303）、中鋼（2002）、台達電（2308），都增加1000億元以上。

此外，證交所也統計，過去20年農曆春節後開盤日，加權指數有15年上漲、5年下跌，其中以1999年大漲4.73%最高，而以2003年下跌3.62%幅度最大。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，農曆年前台股再創波段新高，若台股封關期間，歐美股市未出現明顯意外利空而大幅下跌，依2007-2016農曆年後開盤經驗，開盤日、後5日、後10日、後20日，台股上漲機率分別為70%、60%、80%、90%，平均累計漲幅分別為0.3%、1.1%、2.8%、4.2%，台股農曆年後可望延續多方氣勢，將有持續創高機會。

不過由於去年台股量能急凍，證交所董事長施俊吉表示，證交所去年12月本業首次出現虧損，主要是因為支出1筆支援創新創業基金3000萬元以及提供金融總會教育基金1000萬元所致，整年算下來，證交所本業應可獲利。

對於雞年證交所首要工作，施俊吉表示，就是力推逐筆交易上路。他指出，為了與國際接軌，吸引避險資金的類型資金投入台股，延宕多年的逐筆交易一定要推出，這是證交所今年最重要的任務。