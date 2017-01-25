| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 財經

猴年封關市值27.89兆 投資人平均資產增25.6萬

2017-01-25

〔記者陳永吉／台北報導〕昨天加權股價指數以9447.95點作收，相較去年農曆封關日的8063點，猴年一共上漲1384.95點，漲幅為17.18%。根據證交所統計，猴年台股封關日總市值為27.89兆元，較羊年的23.72兆元，增加約4.17兆元，增加幅度為17.57%，扣除外資持股比重近40%後，除以去年底全體台股累積開戶人數977萬人，平均每位投資人資產增加約25.6萬元。

根據投信統計，猴年台股市值增加最多的公司為晶圓代工龍頭台積（2330），增加1.02兆元；其次是大立光（3008）的2816億元，還有鴻海（2317）、台塑化（6505）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、台化（1326）、南亞（1303）、中鋼（2002）、台達電（2308），都增加1000億元以上。

此外，證交所也統計，過去20年農曆春節後開盤日，加權指數有15年上漲、5年下跌，其中以1999年大漲4.73%最高，而以2003年下跌3.62%幅度最大。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，農曆年前台股再創波段新高，若台股封關期間，歐美股市未出現明顯意外利空而大幅下跌，依2007-2016農曆年後開盤經驗，開盤日、後5日、後10日、後20日，台股上漲機率分別為70%、60%、80%、90%，平均累計漲幅分別為0.3%、1.1%、2.8%、4.2%，台股農曆年後可望延續多方氣勢，將有持續創高機會。

不過由於去年台股量能急凍，證交所董事長施俊吉表示，證交所去年12月本業首次出現虧損，主要是因為支出1筆支援創新創業基金3000萬元以及提供金融總會教育基金1000萬元所致，整年算下來，證交所本業應可獲利。

對於雞年證交所首要工作，施俊吉表示，就是力推逐筆交易上路。他指出，為了與國際接軌，吸引避險資金的類型資金投入台股，延宕多年的逐筆交易一定要推出，這是證交所今年最重要的任務。

廣告
  • 猴年台股封關日總市值27.89兆元，較羊年增加約4.17兆元，增幅17.57%。（記者王孟倫攝）

    猴年台股封關日總市值27.89兆元，較羊年增加約4.17兆元，增幅17.57%。（記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加權股價指數
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤茶樹菇燉排骨
總舖師✧圍爐好菜
新年蘿蔔糕漂亮煎！
小家電✧速速清潔術
轉寄

標題：猴年封關市值27.89兆 投資人平均資產增25.6萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月25日‧星期三‧丙申年臘月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.