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（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
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經部年後人事大風吹

2017-01-24

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部農曆年後將人事大風吹，掌握產業政策的工業局長將懸缺，創下史上暫代首例；據了解，組織基準法草案可望於立法院下會期審議通過，因經濟部負責五加二創新產業計畫等蔡政府重要政策，將成為打頭陣適用改革的部會，未來可望出現首位政務任用的三級首長（即局、處長等）。

這波人事涉及十多位高官職務調動。變動幅度最大者為工業局長吳明機轉任中小企業處長，原處長葉雲龍提前退休；工業局副局長呂政華暫代局長職缺，另一位副局長蕭振榮調往經貿談判辦公室（ＯＴＮ）主任，職缺由工業局主秘游振偉接任。

向來與工業局為姊妹單位的技術處，原處長傅偉祥將調往參事缺，由副處長羅達生暫代；投資處長連玉蘋因國發會主委陳添枝力薦，任ＷＴＯ副代表，原缺將由副處長王劍平升任；原標檢局副局長莊素琴退休，將由能源局副局長陳玲慧調動，職缺由主秘李君禮接任。

因本次調動並非一步到位，預期在組織基準法通過後仍會有一波異動，包括工業局長可能政務任用、也可能暫代者真除；由於三級政務採機關間總額管制，將會視其他單位人事任用情況而定。在組織法通過後，經濟部也可望增加一政務次長，人選仍在角力當中。

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  • 經濟部外觀。（取自Google地圖）

    經濟部外觀。（取自Google地圖）

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