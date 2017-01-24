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國發目標 今年GDP成長2％～2.5％

2017-01-24

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會昨發布今年及未來四年的國發計畫，今年經濟成長率目標至少有二％，好一點到二．五％，高於主計總處預估的一．八七％，未來四年經濟成長率至少為二．五％，最高三％，高於過去四年（二○一三到二○一六年）平均經濟成長率二．○七％。

國發會主委陳添枝表示，今年開始後的四年會比過去四年好，只是全球在二○○八年金融海嘯後貿易成長趨緩，未來四年雖然比較好，成長仍相當緩慢。

國發會指出，以台灣來看，內部面臨人口老化（勞動力不足）及投資率低迷、薪資成長率停滯三大課題；而今年全球經濟籠罩在反全球化浪潮，如川普當選及英國脫歐，還有中國經濟改革能否成功及ＱＥ落幕、低利率時代結束及高利率時代來臨三大風險下，考量實際情況，按照趨勢設定出今年及未來四年的國發目標。

陳添枝說，為達到目標，新政府施政重心會放在提高民間投資率上，透過推動「五＋二」產業創新及「數位國家經濟發展方案」等，每年促進民間投資成長達六到七％，如此可貢獻經濟成長率○．三七個百分點。

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  • 國發會昨發布今年國發計畫，今年經濟成長率目標至少有2％，好一點到2.5％。（美聯社資料照）

    國發會昨發布今年國發計畫，今年經濟成長率目標至少有2％，好一點到2.5％。（美聯社資料照）

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