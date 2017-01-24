去年失業率3.92% 4小龍最高
2017-01-24
12月3.79％ 創16年同月最低
〔記者盧冠誠／台北報導〕行政院主計總處昨公布去年十二月失業率連續四個月下滑至三．七九％，創近十六年同月最低；二○一六年失業率三．九二％，為連續三年低於四％。但相較南韓三．六％、香港三．三％及新加坡二．一％，台灣失業率是四小龍最高。
主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，去年十二月受惠畢業生持續找到工作，以及適逢耶誕及元旦假期，帶動商機和用人需求，成為失業率續降主因，月減○．○八個百分點；考量一月進入寒假跟農曆春節的消費旺季，依照過去經驗，失業率多半還會呈現下降的狀況。
潘寧馨指出，二○一六年失業率為三．九二％，較二○一五年上升○．一四個百分點，主要是前年下半年起，勞動市場受景氣低緩影響所致；但去年五月以來，失業率的年升幅逐月縮小，去年十一月、十二月轉為下降，失業情勢漸趨穩定。
亞洲主要國家最新失業率方面，南韓三．六％、香港三．三％、日本三．一％、新加坡二．一％，皆低於我國。而觀察近十年台灣失業率，以二○○九年全球金融海嘯期間的五．八五％最高，二○一五年則降至波段低點三．七八％。
另去年前十一月經常性薪資平均三萬九一九三元，薪資（含經常性與非經常性薪資）平均為四萬八八八七元，兩者同創歷年同期新高；但扣除同期間消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲一．三六％，去年前十一月實質薪資四萬六五三二元，實質經常性薪資三萬七三○五元，皆不如二○○○年的水準，年減幅分別為○．八六％、○．○三％。
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