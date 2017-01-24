離開宴會廳… 辜的最後身影

2017-01-24

〔記者錢利忠、王冠仁、林惠琴／台北報導〕台泥董事長辜成允二十一日晚間在晶華酒店參加喜宴後摔傷不治，台北地檢署承辦檢察官吳文琦昨相驗，認定全案是意外事件，事發時現場地面沒有濕滑等情，因家屬對死因無異議也不打算提告，決定不解剖，相驗後將遺體發還家屬辦理後事。

檢方調查，當時辜成允獨自從三樓走下樓梯，走在樓梯靠中央處未扶扶手，才下了三、四階就不慎失足向後摔跌，後腦撞地，接著臉朝上、身體反轉一八○度滑下樓梯，倒在二樓半平台，造成頭部外傷性創傷。

辜當晚先送至鄰近的馬偕醫院急救，後轉至振興醫院，該院不具名醫師透露，辜成允的致死原因是嚴重外傷，由於腦部受到的撞擊力道過於劇烈，引發腦水腫等症狀，到院時已腦死，送入加護病房搶救一夜，仍不幸於昨上午六點二十二分辭世。

辜成允的兒子辜公愷昨由表姊陪同前往台北市警中山一派出所，警方拿出晶華酒店監視器畫面給他觀看，因監視器角度的關係，未拍下事發情況，只拍到辜離開宴會廳的生前最後身影。