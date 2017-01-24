喜宴友人痛︰如搭電梯就沒事

2017-01-24

〔記者王憶紅、羅倩宜、林惠琴／台北報導〕台泥董事長辜成允驟逝，當時共同參加喜宴的工商界友人都十分驚訝；工商協進會理事長林伯豐說，辜成允喝了些酒，但沒醉意，離席時大家找伴同搭電梯離開，但辜卻走樓梯，如搭電梯就沒事；他難過的說，辜可能是下屆工商協進會理事長人選，如此痛失英才，令人捨不得又難過。喜宴場地的晶華酒店昨早降半旗，以示哀悼。

辜成允身兼工業總會、工商協進會副理事長，他是在上週六參加工總理事張裕屏娶媳婦喜宴後不幸發生意外；那場喜宴，林伯豐、工總理事長許勝雄及秘書長蔡練生等都出席。

林伯豐說，他的父親林玉嘉跟辜成允的父親辜振甫原就是台泥同事，可說是「兄弟」；辜不僅有商業頭腦，且具文化素養、關心環保議題，這樣有責任感的企業老闆已經不多。

蔡練生也說，辜成允平易近人且熱心公眾事務，只要會務請他幫忙，都會二話不說就幫；沒想到失足跌跤驟逝，令人意外、難過。

台大哲學系教授林火旺昨一早就證實辜已辭世。他在臉書貼文，「早上六點二十分，好友辜成允往生了！從前天（二十一日）晚上九點四十分摔跤，其實他都沒有醒過來，從死亡的方式來說，這是『好死』，但是對關愛他的朋友而言，情何以堪！」

衛福部國民健康署官員則提醒，最常見的跌傷部位是下肢、頭部、上肢與髖骨，而罹患兩種以上慢性病者的跌倒風險，約為沒有慢性病者的一．八八倍，且六十五歲以上老人一年內跌倒比率為十六．五％，相關族群要提高警覺。