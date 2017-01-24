台泥明年改選 各家族恐搶食
2017-01-24
記者歐祥義／特稿
台泥董事會裡匯集了台灣各大企業家族，辜家在台泥股權不到十％，辜成允驟逝後，二○一八年的董監改選，恐是風雨欲來。
台泥的董事會幾乎是台灣企業版圖的縮影，除辜家之外，還有國泰蔡家、新光吳家、國產林家、高雄陳家、板橋林家、永豐餘何家、台玻林家等，這些大家族都是過去政府推動耕者有其田時，用名下土地跟政府換台泥股票，辜家不是最大股東，但因為辜振甫與國民政府關係密切，台泥經營權四十多年來才一直在辜家手上。
四十多年來辜家掌台泥也不是平靜無波，過去國產實業的林燈（興航董事長林明昇祖父）、國泰人壽蔡萬霖與高雄市議會前議長陳田錨，都曾表態問鼎台泥董事長，不過最後都是由政府出面安撫各大家族，台泥還曾特別設立副董事長職位給林燈。
台泥是台灣指標性企業，各大家族都有意願搶來坐坐看，這個意圖過去因為辜家還在朝，暫時讓各大家族隱忍下來，但是辜成允過世，張安平又是外戚，過去的暗潮洶湧，可能會在明年董監改選時浮出檯面。
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